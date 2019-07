Dunajská Streda vysoko zdolala nováčika z Pohronia

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1 (2:0)



Góly: 4. a 76. K. Vida, 30. Kalmár, 54. Taiwo, 88. Ramirez – 56. Mazan (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Weiss, ŽK: 87. Hatok (Pohronie), 7396 divákov.



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Oravec, Kružliak, Davis (71. Blackman) – Ronan, M. Vida, Kalmár – Čmelík (85. Veselovský), Taiwo (71. Ramirez), K. Vida



Pohronie: Vantruba - Hatok, Nosko, Jacko, Tesák - Klec, Pellegríni – Mészáros (46. Hrnčár), Sedláček (46. Mazan), Abrahám – Zachara (80. Blahút)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 4:2 (2:0)



Góly: 16. Vallo, 40. Králik, 69. Balaj, 77. Bernát – 53. a 88. Mitrea (druhý z 11 m). ŽK: Boženík, Vallo, Balaj – Mitrea, Halilovič, Kelemen, Jakúbek, Cheu (tréner), ČK: 71. Halilovič (po 2. ŽK). Rozhodovali: Sedlák – Hrčka, Ádám, 3254 divákov.



Žilina: Holec – Vallo, Kaša, Králik, Sluka – Fazlagič (46. Minárik) – Káčer, Bernát (84. Pečovský) – Jánošík (66. Balaj), Boženík, Demiri



Trnava: Rusov – Turňa, Mitrea, Mesík, Lovat – Jakúbek – Diogo (65. Van Kessel), Halilovič (70. Dangubič), Tešija, Oršula – Tavares (81. Kelemen)

Po 2. kole bez straty bodu trojica Žilina, DAC a Slovan

Sumáre - 2. kolo:



Sobota



ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (2:0)



Góly: 1. Abena, 21. Daniel, 70. Moha. ŽK: Abena - Petro, Grič. Rozhodovali: Prešinský - Kováč, Galo, 5585 divákov.



Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, Suchockij (74. Vernon) - Ljubičič, De Kamps (60. Rabiu) - Daniel, Dražič, Moha - Ratao (69. Strelec)



Michalovce: Kira - M. Kolesár (46. Kountouriotis), Grič, Carrillo, Petro, Vojtko - Turik - Mavretič, Žofčák (11. Hovhannisjan), Danko (87. Begala) - Trusa







AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:1 (1:1)



Góly: 9. Julien – 22. Gerec. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Perát, ŽK: Roguljič, Šulek, Čatakovič – Zsigmund, Haspra ml. (tréner), Jonec, R. Kružliak, 473 divákov.



Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Kleščík, Šulek, Julien – Zubairu, Koolwijk (65. Čatakovič) – Roguljič – Bukari, Depetris (81. Kadák), Comvalius (73. Corryn)



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Jonec, Mojžiš – Qose, Takáč – Gerec (83. Bobček), Kostadinov, Hašek (69. R. Kružliak) – Brenkus (65. Zsigmund)







ŠKF Sereď - FK Senica 2:1 (0:0)



Góly: 58. Ba, 87. Pankaričan - 60. Castaňeda (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický – Bobko, Jánošík, ŽK: Sus – Castaňeda, Otrísal, 425 divákov.



ŠKF Sereď: Iliev – Hučko, Michalík, Ba, Sus (63. Lukáčik) – Ventúra, Adekuoroye – Cleber (69. Jureškin), Matheus (79. Pankaričan), Iván – Špehar



FK Senica: Taborda – Otrísal, Dias, Košút, Klapan – Yenne (80. Sepulveda), El Moudane – Cvek, Baumgartner (63. Sulley), Castaňeda – Eneji







FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:1)



Gól: 40. Bílovský (vl.). Rozhodovali: Dohál - Žákech, Poláček, ŽK: Chobot, Vrábel, Kuník, Fábry, Gatarič – Tóth, Pintér, Chren, Pindroch, 714 divákov.



Nitra: Kuciak – Kuník, Dubeň, Farkaš, Šurnovský – Bílovský, Tancík (46. Fábry), Vrábel (46. Magda), Gatarič, Chobot – Ristovski (75. Guláš)



Zlaté Moravce: Pindroch – Brašeň, Asanovič, Pintér, Tóth – Kovaľ, Duga (84. Richtárech), Chren, Válovčan (90. Orávik) – Ďubek, Tkáč (74. Grozdanovsky)



Nedeľa



tabuľka:



1. Žilina 2 2 0 0 7:2 6



Dun. Streda 2 2 0 0 7:2 6



3. Slovan 2 2 0 0 6:1 6



4. Ružomberok 2 1 1 0 2:1 4



5. Senica 2 1 0 1 4:3 3



6. Trnava 2 1 0 1 4:4 3



6. Zl. Moravce 2 1 0 1 2:2 3



8. Sereď 2 1 0 1 2:3 3



9. Trenčín 2 0 1 1 2:4 1



10. Nitra 2 0 0 2 0:2 0



11. Pohronie 2 0 0 2 2:8 0



12. Michalovce 2 0 0 2 0:6 0



Dunajská Streda 28. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si v nedeľňajšom zápase 2. kola Fortuna ligy poradili s nováčikom súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1.Skóre zápasu otvorili domáci už vo 4. minúte. Ronanovu strelu v pokutovom území Vantruba ešte vyrazil, dorážajúci K. Vida však poslal loptu do siete – 1:0. V 8. minúte sa Čmelík prepracoval do pokutového územia z pravej strany, prihrávkou pred bránou hľadal Taiwa, ale v poslednej sekunde zachránil Nosko. V 11. minúte úradoval opäť Čmelík. Z pravej strany pohrozil strelou, Vantruba ju však perfektne chytil. V 12. minúte domáci nevyužili aj nemožné. Taiwovu strelu z ľavej strany Vantruba vyrazil a brankár Pohronia zneškodnil aj dorážku K. Vidu. Domáci sa pustili od prvej minúty do svojho súpera a hráčov Pohronia do ničoho nepustili. V 19. minúte zbehol po pravej strane Koštrna, centrom našiel Taiwa, ale jeho hlavičku Vantruba bravúrne chytil. Peknú akciu predviedli domáci v 30. minúte. Čmelík prešiel na pravú stranu, s prehľadom prihral naspäť Kalmárovi a ten prekonal brankára hostí na 2:0. Hostia prvýkrát vážnejšie pohrozili v 39. minúte, keď Mészárosovu strelu musel kryť Jedlička. V 50. minúte nasledovala pekná kombinácia Pohronia, Mazan prihral Jackovi, ale ten strieľal nad. Šancu na zníženie mal v 53. minúte Zachara, ale na prihrávku Pelegríniho pred bránou nedosiahol. V 54. minúte domáci viedli už trojgólovým rozdielom, keď Taiwo sa uvoľnil v pokutovom území a ľavačkou prekonal Vantrubu. V 56. minúte Oravec fauloval v pokutovom území a z nariadenej penalty Mazan znížil na 3:1. V 61. minúte Čmelík našiel výborným pasom Kalmára, ale ten zostal zoči-voči brankára Vantrubu neprekonal. V 64. minúte dostal Hrnčár na pravej strane výbornú loptu, prešprintoval až k bráne DAC, ale jeho strela letela tesne vedľa. V 69. minúte pohrozili opäť hostia. Po Klecovej prihrávke z pravej strany vyslal strelu Hrnčár a Jedlička musel zasahovať. V 72. minúte sa dostal do šance Zachara, v poslednej sekunde však Kružliak zachránil. Pri následnom rohovom kope Noskovu hlavičku Jedlička kryl. V 76. minúte DAC viedol opäť trojgólovým rozdielom. Po Blackmanovej prihrávke Kristopher Vida zvýšil na 4:1. V 85. minúte skúšal prelobovať Jedličku Klec a lopta letela tesne vedľa. V 88. minúte Ronan zahral priamy kop z ľavej strany, na jeho loptu najlepšie vyskočil Ramirez a hlavou umiestil loptu do siete na konečných 5:1.Žilinčania nastúpili proti Trnave v identickej základnej jedenástke ako v Michalovciach a boli lepším tímom. V 7. min. to mohol potvrdiť Demiri, ktorý sa dostal s loptou do šestnástky, ale v dobrej príležitosti namiesto strely zvolil prihrávku napravo a hostia zažehnali nebezpečenstvo. V 16. min. už Žilina viedla, keď sa Vallo v 16-tke dostal po prihrávke Jánošíka k lopte a krížnou strelou k pravej žrdi otvoril skóre. O desať minút mohlo byť 2:0, keď brankár Rusov pri rozohrávke zle vyhodil loptu dopredu, ale Bernát, ktorý sa k nej dostal, nedokázal zamieriť lepšie ako vedľa pravej žrde. Zápas mal v dobrej atmosfére tempo a diváci sa nenudili. Trnava sa občas pripomenula aj vpredu, ale Tavares v 36. min. z ľavej strany namieril iba do rukavíc pripraveného Holeca. V 39. min. Bernát napálil tvrdo z 20-tich metrov a Rusov musel vytlačil loptu nad brvno. Po rohu Káčera sa však dostal k lopte stopér Králik a aj so šťastím zvýšil vedenie Žiliny na dvojgólové. O minútu neskôr si vyslúžil navyše potlesk, keď v 16-tke čisto odzbrojil Tavaresa, ktorý sa dostal do dobrej streleckej pozície.Do druhého polčasu musel Minárik nahradiť zraneného Fazlagiča, na ktorého miesto sa posunul Demiri. Šošonom chvíľu trvalo, kým sa zorientovali na ihrisku a Trnava ich slabšie nasadenie využila. Holec v 53. min. najskôr vychytal v čistej šanci hlavičkujúceho Turňu, ale na dorážku Mitreu bol už prikrátky. Žilina mohla okamžite odpovedať, ale pred Jánošíkom stihol dobre zachrániť Rusov. Trnava sa tlačila dopredu, snažila sa vyrovnať, ale domáci sa postupne pozviechali a dokázali byť dopredu nebezpečnejší. V 68. min. pri šanci kapitána domácich Káčera ešte Rusov zachránil, ale o minútu iba vyrazil loptu pred dobre postaveného Balaja, ktorý zvýšil vedenie Žiliny opäť na dvojgólové. V 70. min. striedajúci Halilovič dostal už po vystriedaní druhú žltú kartu a následne aj červenú. Žilinčania zvýšili svoj náskok v 77. min., keď Káčer z pravej strany našiel v 16-tke spätnou prihrávkou voľného Bernáta, ktorý umiestnenou strelou nedal Rusovovi šancu. V 81. min. mal blízko ku gólu Kaša, ktorý sa ako stopér od vlastnej polovice rútil s loptou na trnavského gólmana, ale ten proti jeho sólu dobre zakročil. V 86. min. Holec podcenil center po rohu z pravej strany, hlavička jedného z hostí skončila na konštrukcii jeho brány a následne rozhodca Sedlák zapískal po faule na trnavského hráča jedenástku. Kapitán Mitrea ju v 88. min. premenil a upravil na konečných 4:2.Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 2. kola Fortuna ligy 2019/2020 nad MFK Zemplín Michalovce 3:0. Úradujúci majster má na konte plný počet šesť bodov, Michalovčania nulu.V nedeľňajšom súboji, ktorý bol reprízou finále Slovenského pohára, si Žilina poradila so Spartakom Trnava 4:2. Vicemajster uplynulej sezóny FC DAC 1904 Dunajská Streda deklasoval nováčika FK Pohronie 5:1 a spolu so Žilinou je na čele tabuľky o skóre pred Slovanom.