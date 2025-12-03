Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dunajská Streda zdolala Michalovce 3:0 a postúpila do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.

Autor TASR
Dunajská Streda 3. decembra (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom osemfinále zdolali na domácej pôde MFK Zemplín Michalovce 3:0. Za DAC sa gólovo presadili dvakrát Damir Redzic a raz Ammar Ramadan. Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.



Slovenský pohár - Slovnaft Cup - osemfinále:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)

Góly: 43. a 87. Redzic, 80. Ramadan. Rozhodcovia: Marhefka - Čajka, Kuba, ŽK: Dzocenidze (Michalovce), 1932 divákov
