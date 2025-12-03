< sekcia Šport
Dunajská Streda zdolala Michalovce 3:0 a postúpila do štvrťfinále
Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.
Autor TASR
Dunajská Streda 3. decembra (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom osemfinále zdolali na domácej pôde MFK Zemplín Michalovce 3:0. Za DAC sa gólovo presadili dvakrát Damir Redzic a raz Ammar Ramadan. Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.
Slovenský pohár - Slovnaft Cup - osemfinále:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)
Góly: 43. a 87. Redzic, 80. Ramadan. Rozhodcovia: Marhefka - Čajka, Kuba, ŽK: Dzocenidze (Michalovce), 1932 divákov
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)
Góly: 43. a 87. Redzic, 80. Ramadan. Rozhodcovia: Marhefka - Čajka, Kuba, ŽK: Dzocenidze (Michalovce), 1932 divákov