Dunajská Streda zdolala Trnavu 1:0 v 9. kole skupiny o titul

Niké liga - 9. kolo nadstavbovej časti



skupina o titul:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 18. Sylla. Rozhodcovia: Marhefka – Poláček, Hrmo, ŽK: Herc, Bajo - Mikovič, ČK 31. Zeljkovič (po 2. ŽK), Gašparík, Prisztács (všetci Trnava, Gašparík a Prisztács mimo ihriska), 6042 divákov



DAC: Filipe – Kapanadze (67. Blaško), Csinger, Brunetti, Andzouana – Herc (74. Dimun), Bajo, Djukanovič (67. Yapi) – Redzič (87. Valko), Sylla, Ramadan (74. Mendez)



Trnava: Frelih – Holík, Štetina, Karhan (77. Badolo), Soliu (46. Mikovič) – Zeljkovič - Procházka, Kratochvíl (61. Bukata) – Ofori, Paur (77. Ďuriš), Daniel (61. Jureškin)

Dunajská Streda 11. mája (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vyhrali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad FC Spartak Trnava 1:0. Domáci si vďaka triumfu zabezpečili štvrté miesto v tabuľke, no na tretí Spartak strácajú pred posledným kolom už len jeden bod. DAC sa predstaví v Žiline a Trnava privíta Podbrezovú.DAC išiel do vedenia v 18. minúte, keď po Ramadanovej zblokovanej strele sa lopta dostala k Syllovi, a ten z päť metrov poslal loptu do siete – 1:0. Náskok mohol zvýšiť Redzič, jeho strelu Štetina vyhlavičkoval z bránkovej čiary. Od 31. minúty hrala Trnava v početnej nevýhode. Zeljkovič v priebehu jednej minúty dostal dve žlté karty, najprv za faul a potom za nešportové správanie, keď hodil loptu o zem. Červenú kartu vzápätí dostali aj tréner Michal Gašparík a jeho asistent za protesty. Po hodine hry mohol vyrovnať Ofori, Filipe jeho pokus bravúrne vyrazil. Hostia boli napriek oslabeniu aktívnejší smerom dopredu, no nedokázali sa presadiť.