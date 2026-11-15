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Dunajská Streda zdolala Unirek 42:32 a postúpila do osemfinále
Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia 6:3 a po prvom polčase odchádzali do kabín s trojgólovým náskokom 21:18.
Autor TASR
Dunajská Streda 15. novembra (TASR) - Hádzanárky Dunajskej Stredy postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom zápase 3. kola zdolali na domácej palubovke holandský tím JuRo Unirek VZV 42:32. V prvom dueli uspeli 35:26.
Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia 6:3 a po prvom polčase odchádzali do kabín s trojgólovým náskokom 21:18. Po zmene strán hráčky DAC kontrolovali vývoj duelu, udržiavali súperky na dištanc a odvetu suverénne dotiahli do úspešného konca, keď vyhrali dvojciferným rozdielom. Najlepšími strelkyňami domáceho tímu boli Pollet Rédecsiová a Júlia Ágnes Farkasová s deviatimi zásahmi.
Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027. Okrem Dunajskej Stredy postúpili v nedeľu medzi elitnú šestnástku aj Michalovčanky,
vlaňajšie finalistky súťaže.
Úradujúce vicemajsterky najvyššej slovenskej súťaže viedli od začiatku stretnutia 6:3 a po prvom polčase odchádzali do kabín s trojgólovým náskokom 21:18. Po zmene strán hráčky DAC kontrolovali vývoj duelu, udržiavali súperky na dištanc a odvetu suverénne dotiahli do úspešného konca, keď vyhrali dvojciferným rozdielom. Najlepšími strelkyňami domáceho tímu boli Pollet Rédecsiová a Júlia Ágnes Farkasová s deviatimi zásahmi.
Šestnásť úspešných družstiev z 3. kola sa predstaví v osemfinále, ktoré je na programe v januári 2027. Okrem Dunajskej Stredy postúpili v nedeľu medzi elitnú šestnástku aj Michalovčanky,
vlaňajšie finalistky súťaže.
Európsky pohár EHF žien
3. kolo - odvetný zápas:
HC DAC Dunajská Streda - JuRo Unirek VZV 42:32 (21:18)
Najviac gólov: Rédecsiová a Farkasová po 9, Élövá 7, Bánfaiová 5 - Van der Geestoová 7, van den Heeková 6, Staalová 5, Rozhodovali: Dupliová, Karpuščenková (obe Ukr.), vylúčené: 2:2, 7 m hody: 7/6 - 2/1
/prvý zápas: 35:26, Dunajská streda postúpila do osemfinále/
3. kolo - odvetný zápas:
HC DAC Dunajská Streda - JuRo Unirek VZV 42:32 (21:18)
Najviac gólov: Rédecsiová a Farkasová po 9, Élövá 7, Bánfaiová 5 - Van der Geestoová 7, van den Heeková 6, Staalová 5, Rozhodovali: Dupliová, Karpuščenková (obe Ukr.), vylúčené: 2:2, 7 m hody: 7/6 - 2/1
/prvý zápas: 35:26, Dunajská streda postúpila do osemfinále/