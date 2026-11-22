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Dunajská Streda zdolala v derby Komárno a prezimuje na čele
Pre hráčov DAC to bola už siedma výhra v lige v sérii, trinásta celkovo, pričom body stratili iba pri dvoch remízach.
Autor TASR
Dunajská Streda 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prezimujú na čele tabuľky Niké ligy. Post jesenného majstra si zaistili už tri kolá pred prestávkou, keďže po nedeľňajšom domácom triumfe nad rivalmi z KFC Komárno 3:0 majú pred druhým Slovanom Bratislava už desaťbodový náskok. Pre hráčov DAC to bola už siedma výhra v lige v sérii, trinásta celkovo, pričom body stratili iba pri dvoch remízach.