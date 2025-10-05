Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dunajská Streda zdolala v odvete Elche 30:24, nepostúpila do 3. kola

Na snímke hráčka DAC Nora Fajfričová počas odvetného zápasu 2. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien HC DAC Dunajská Streda - Atticgo BM Elche v Dunajskej Strede v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dunajská Streda tak nenapodobnila hráčky slovenského vicemajstra HK Slovan Duslo Šaľa.

Autor TASR
Šaľa 5. októbra (TASR) - Hádzanárkam HC DAC Dunajská Streda sa nepodarilo vybojovať postup do 3. kola Európskeho pohára EHF. V domácej odvete 2. kola síce zdolali španielsky tím Atticgo BM Elche 30:24, ale so súťažou sa rozlúčili, lebo v prvom dueli na palubovke súpera prehrali až o desať gólov 21:31.

Dunajská Streda tak nenapodobnila hráčky slovenského vicemajstra HK Slovan Duslo Šaľa, ktoré dokázali prejsť cez ŽRK Krivaja Zavidoviči (36:27 vonku, 47:29 doma). Priamo do tretieho kola súťaže je nasadený slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.



odveta 2. kola Európskeho pohára EHF:

HC DAC DUNAJSKÁ STREDA - Atticgo BM Elche 30:24 (12:16)

/prvý zápas: 21:31, postúpilo Elche/


hlas po zápase /Sport 1/:

Viktor Debre, tréner Dunajskej Stredy: „Jedno oko sa smeje, druhé je nešťastné, pretože môj tím predviedol diametrálne odlišný výkon v porovnaní s prvým zápasom, predovšetkým v druhom polčase vďaka vynikajúcej defenzíve. Chcel by som vyzdvihnúť výkon kapitánky Kristíny Pastorkovej, je potrebné jej postaviť sochu v Dunajskej Strede. Som veľmi spokojný s jej výkonmi, potreboval by som ju naklonovať. Elche nám robilo najväčšie problémy z dôvodu vysunutej obrany 3-3. Síce boli nenasadeným družstvom, ale patria k najväčším favoritom na zisk titulu v tejto súťaži. Majú výborne poskladané družstvo.“
