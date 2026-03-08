< sekcia Šport
Dunajská Streda zdolala Železiarne Podbrezová 2:1
Tradičná atmosféra chýbala v MOL Aréne, keďže po vypadnutí z pohára fanúšikovia ohlásili bojkot.
Autor TASR
Dunajská Streda 8. marca (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zdolali v nedeľnom stretnutí 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul FK Železiarne Podbrezová 2:1. Domáci tak zastavili rozbehnutého súpera, ktorý predtým na jar vyhral štyri ligové zápasy a aj štvrťfinále Slovenského pohára s obhajcom trofeje Spartakom Trnava.
Tradičná atmosféra chýbala v MOL Aréne, keďže po vypadnutí z pohára fanúšikovia ohlásili bojkot. Jediným v sektore ultras bol majiteľ klubu Oszkár Világi. Napriek vnútorným problémom DAC začal zápas výborne. V 11. minúte Ouro zachytil rozohrávku brankára Juričku, ktorý hráča Dunajskej Stredy fauloval zozadu v pokutovom území a rozhodca nariadil pokutový kop. Z bieleho bodu Tuboly otvoril skóre. Aktívnejšia bola Podbrezová, ale Dunajská Streda postupne prebrala iniciatívu a v 30. minúte Ouro z desiatich metrov trafil žrď. V 35. minúte hostia vyrovnali, Galčík urobil peknú kľučku a z 25 metrov prekonal Bartelsa – 1:1. Druhý polčas začali lepšie hostia, boli aktívnejší na lopte. V 55. minúte Kováčik zachytil zlú rozohrávku, vysunul Galčíka, ktorého strelu Bartels vyrazil na roh. V 76. minúte Dunajská Streda išla do vedenia, po Nemaničovej prihrávke Ouro z hranice pokutového územia vystrelil a lopta aj vďaka teču Mielkeho skončila v bráne – 2:1. Vyrovnať mohli „železiari“ v 85. minúte, ale z uhla Chiminec trafil žrď.
Niké liga - 1. kolo nadstavbovej časti
skupina o titul:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1)
Góly: 11. Tuboly (z 11 m), 76. Ouro – 35. Galčík. Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Ferenc, ŽK: Jurička, Luka, Štefánik (všetci Podbrezová), 3916 divákov.
DAC: Bartels – Blažek (65. Kapanadze), Kačaraba, Nemanič, Mendez - Bationo, Ouro (89. Jenčuš), Tuboly – Kmeť (69. Sylla), Gruber (89. Blaško), Lábo (65. Kukovec)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik, Palumets (73. Chyla), Deml (46. Sanusi) - Galčík (82. Chiminec), Šiler (73. Paraj), Silagadze (82. Mrvaljevič)
