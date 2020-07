Dunajská Streda zdolala Žilinu 2:0 a zamotala boj o 2. miesto

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 2:0 (0:0)



Góly: 59. Sharani, 78. Kalmár (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Poláček, ŽK: Divkovič – Bernát, 5747 divákov



FC DAC: Jedlička – Blackman (46. Sharani), Malý, Kružliak, Davis – Schäfer, Njie, Kalmár, Balič, Nagy – Divkovič (81. Šimčák)



Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Sluka – Gono, Fazlagič (66. Myslovič) – Bernát – Ďuriš, Kurminowski (66. Paur), Iľko (78. Kaprálik)

Dunajská Streda 4. júla (TASR) - V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto. Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu sobotu nastúpi DAC v Ružomberku a MŠK hrá pod Dubňom proti Michalovciam.Domáci sa od úvodu pustili do svojho súpera. V 7. minúte Divkovič vysunul Kalmára, ktorý poslal loptu mierne nad bránku. O minútu neskôr sa Iľko prepracoval do šestnástky z pravej strany, jeho prihrávka pred bránku ale nenašla adresáta. V 16. minúte dostal prihrávku z ľavej strany Ďuriš, ktorý z hranice pokutového územia mieril vedľa. V 23. minúte Blackmanov center z pravej strany tečoval hosťujúci obranca, následne Kalmár poslal loptu hlavou tesne nad. V 26. minúte DAC pritlačil, Blackmanovu prihrávku Balič tečoval k Divkovičovi, ktorého strelu musel Petráš vyraziť. Zápas sa divákom páčil, keďže sa hral obojstranne útočný futbal. V 39. minúte Žilina išla do prečíslenia, Ďuriš na pravej strane nacentroval na Kurminowského, ktorý hlavou prihral Gonovi, ale ten prestrelil bránu. V 42. minúte prišla ďalšia šanca Kalmára, Davisov center však poslal hlavou nad.V 48. minúte Fábry zahral priamy kop z pravej strany, Sharani hlavou poslal loptu do žrde. V 59. minúte sa DAC ujal vedenia. Divkovič prešiel na pravej strane, prihral pred bránu striedajúcemu Sharanimu, ktorý z otočky poslal loptu do siete – 1:0. Šancu na vyrovnanie mal na nohe Bernát v 66. minúte, ale loptu poslal tesne vedľa Jedličkovej brány. V 70. minúte bolo pred bránou Žiliny opäť horúco, ale pokusy Sharaniho a Kalmára boli zblokované. V 78. minúte faulovali Schäfera v pokutovom území a nariadenú jedenástku Kalmár premenil – 2:0. V 83. minúte Bernát dostal výbornú prihrávku za obranu, ale zoči-voči brankárovi neuspel, Jedlička jeho pokus zmaril. V 88. minúte Kalmár výbornou prihrávkou vysunul Baliča na pravej strane, ten ale poslal loptu nad. V 90. minúte ešte Schäfer vyskúšal strelu pri brániacom hráčovi, ale Petráš si s ňou poradil.Bernd Storck, tréner DAC-u: "Pavol Staňo, tréner Žiliny: "."