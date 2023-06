Dunajská Streda získala Čermáka, Čecha so skúsenosťami z Ligy Majstrov

Dunajská Streda 13. júna (TASR) - Druhou letnou posilou fortunaligového vicemajstra FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal český ofenzívny stredopoliar Aleš Čermák. Dvadsaťosemročný hráč prichádza z Viktorie Plzeň a s klubom zo Žitného ostrova podpísal kontrakt do júna 2025, pričom dohoda obsahuje aj opciu na ďalšiu sezónu. Informoval o tom web DAC.



Čermák si vo farbách Viktorie zahral aj v ôsmich zápasoch skupinovej fázy Ligy majstrov - na jeseň 2018 nazbieral v piatich dueloch proti Realu Madrid, AS Rím a CSKA Moskva spolu 348 minút, vlani zasiahol do oboch súbojov proti Barcelone a domáceho proti Interu Miláno. Uplynulú jar strávil na hosťovaní v Bohemianse Praha, ktorému pomohol k postupu do pohárovej Európy po dlhých 36 rokoch. Celkovo si v prvej českej lige pripísal 190 štartov a 33 gólov.



Najnovší prírastok do kádra DAC bol od svojich šestnástich rokov člen každého mládežníckeho výberu Českej republiky, v júni 2011 si zahral na MS do 17 rokov v Mexiku. V 13 dueloch za dvadsaťjednotku nastrieľal 7 gólov. "Veľmi nás teší, že môžeme ohlásiť príchod Aleša Čermáka, ktorý získal vo svojej vlasti štyri veľké trofeje. V jeho osobe k nám prichádza futbalista s bohatými skúsenosťami z kvalitnej českej ligy aj medzinárodných pohárov, vrátane skupinovej fázy Ligy majstrov. V minulosti spolupracoval aj s trénerom Adrianom Guľom, ktorý dobre pozná jeho schopnosti. Som presvedčený, že svojou víťaznou mentalitou prispeje k ďalšiemu skvalitneniu našej ofenzívnej fázy. Vítam ho v klube a prajem veľa úspechov na spoločnej ceste," privítal Čermáka športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.