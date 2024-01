Dunajská Streda získala estónskeho útočníka Jürgensa

Dunajská Streda 30. januára (TASR) - Druhou zimnou posilou futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal útočník Oliver Jürgens. Dvadsaťročný estónsky reprezentant, ktorý v rámci skúšky odohral za DAC prípravný duel proti Hartbergu a strelil v ňom víťazný gól, sa dohodol s účastníkom Niké ligy na zmluve do konca sezóny 2026/2027.



Jürgens prestúpil na Žitný ostrov z maďarského Újpestu. Rodák z Tallinnu dokáže hrať na viacerých ofenzívnych postoch, okrem hrotu aj na krídle, či ako podhrotový útočník. Po pôsobení v miestnych kluboch FC Ajax Lasnamäe, Levadia Tallin, Kalev Tallin, Harju JK, Volga NN a Nomme Kalju FC sa v lete 2019 dostal do akadémie Hellasu Verona. Neskôr pôsobil aj v mládežníckych tímoch AS Rím, Interu Miláno a FC Turín. S Interom vyhral taliansku dorasteneckú ligu Primavera. V úvode aktuálneho ročníka zamieril do Újpest FC. Za reprezentačný tím Estónska odohral dva zápasy. Debutoval vlani v novembri v súboji kvalifikácie ME proti Rakúsku, v ďalšom zápase proti Švédsku nastúpil už v základnej zostave.



"Týždeň na skúške sa mi veľmi páčil, po ňom som cítil, že chcem prestúpiť do DAC-u. Prvé dojmy sú výborné. Chcem pomôcť mužstvu dosiahnuť tie najvyššie méty. Viem, že ako ofenzívny hráč k tomu môžem prispieť najmä gólmi a asistenciami, o čo sa budem snažiť. Potrebujem nejaký čas na adaptáciu a zlepšenie súhry s novými spoluhráčmi, ale som maximálne motivovaný a odhodlaný dobrými výkonmi splatiť dôveru, ktorú mi klub prejavil," uviedol pre klubový web Oliver Jürgens, ktorý bude na novom pôsobisku nosiť dres s číslom 14.



"Oliver pozitívne zaujal počas skúšky, vrátane prípravného zápasu proti Hartbergu. Je známy na európskej úrovni ako talentovaný hráč a sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť jeho prestup z Újpestu. Prajem mu veľa úspechov žlto-modrom," vyjadril sa na adresu novej akvizície výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele.