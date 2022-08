Dunajská Streda získala na ročné hosťovanie Fazlagiča z Wisly Krakov

Dunajská Streda 19. augusta (TASR) - Futbalistov DAC Dunajská Streda posilnil severomacedónsky reprezentant Enis Fazlagič. Do kádra fortunaligistu prišiel na ročné hosťovanie z Wisly Krakov. DAC má aj opciu na prípadný prestup.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar pôsobil v minulosti v Žiline (2018-2022), kde ho rovnako ako neskôr vo Wisle viedol terajší kormidelník DAC Adrián Guľa. Za tri a pol roka nastúpil za Žilinu v 68 stretnutiach Fortuna ligy, skóroval raz. Na jar tohto roka zasiahol do 13 zápasov Ekstraklasy, po vypadnutí do druhej ligy sa v novej sezóne objavil v dvoch dueloch.



"Moje prvé dojmy sú výborné. Raz som tu hral zápas, takže viem, aký skvelý tím je DAC. Som rád, že som sa mohol stať členom klubu. Oslovil ma hlavný tréner Guľa a bol som veľmi rád, keď ma pozval do Dunajskej Stredy, keďže DAC je jeden z najväčších klubov na Slovensku. Poznám, ako klub funguje, akých má úžasných fanúšikov a moderný štadión. Na ponuku som ihneď povedal áno. Na každom tréningu sa budem snažiť čo najviac na sebe pracovať, zlepšovať sa a na zápasoch zo seba vydať všetko," uviedol Fazlagič pre klubový web.



Kouč Guľa kvality novej posily dobre pozná: "Sme radi za angažovanie a zvýšenie konkurenčného prostredia v stredovej formácií. To bolo náš prvotný zámer, špeciálne na pozícií defenzívneho stredového hráča. Enis spĺňa veľa kritérií, ktoré očakávame na túto pozíciu. Poznáme jeho vlastnosti, aj ľudské. Plus bonus je ľavá noha. Veríme, že zvýši nielen konkurenčné prostredie v stredovej formácií, ale zvýši celkovo úroveň našej hry. Hľadali sme hráča, ktorý vie hrať v nejakom očakávanom spôsobe hry. Tešíme sa z toho a prajeme mu veľa šťastia v našom klube."