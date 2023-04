Dunajská Streda získala svoj premiérový titul v MOL lige

MOL liga - 21. kolo:



HC DAC Dunajská Streda - AHT HC Tatran Stupava 43:18 (19:10)



Najviac gólov: Pénzesová 12, Desortová 8, Juhosová 5 - L. Kovácsová 5/1, Bahorecová a Jagodičová po 4.



Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencsés, 7 m hody: 6/4 – 3/2, vylúčené: 4:3, ČK: Sáriová – Holešová, 500 divákov

Prehľad doterajších víťazov MOL ligy:



2002/2003: Hypo Niederösterreich



2003/2004: Slovan Duslo Šaľa



2004/2005: Iuventa Michalovce



2005/2006: Iuventa Michalovce



2006/2007: Iuventa Michalovce



2007/2008: Slovan Duslo Šaľa



2008/2009: Iuventa Michalovce



2009/2010: DHC Slavia Praha



2010/2011: DHC Slavia Praha



2011/2012: HK Britterm Veselí nad Moravou



2012/2013: DHK Baník Most



2013/2014: Iuventa Michalovce



2014/2015: Iuventa Michalovce



2015/2016: Iuventa Michalovce



2016/2017: Iuventa Michalovce



2017/2018: DHK Baník Most



2018/2019: Iuventa Michalovce



2019/2020: bez víťaza



2020/2021: DHK Baník Most



2021/2022: Iuventa Michalovce



2022/2023: HC DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda si prvýkrát v histórii vybojovali prvenstvo v MOL lige. V predposlednom 21. kole nadnárodnej súťaže zdolali doma posledný tím tabuľky AHT HC Tatran Stupava 43:18 a potvrdili post lídra, z ktorého ho už nemôže zosadiť žiadny zo súperov.Dunajská Streda vystriedala na tróne Iuventu Michalovce, ktorá má na konte rekordných 10 titulov v súťaži. Po skončení dlhodobej MOL ligy bude nasledovať boj o majstra Slovenska v play off, kam DAC vstúpi z prvého nasadeného miesta. Semifinále odštartuje posledný aprílový víkend.