DAC Dunajská Streda zvíťazila nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1 (1:1)



Góly:



45.+1 Schäfer, 58. Taiwo, 90.+4 Sharani - 1. Andrič. ŽK: Schäfer (DAC),

Rozhodovali: Dohál - Straka, Jánošík, 3446 divákov.



Zostavy:



Dunajská Streda: Jedlička - Kružliak, Beskorovajnyj, Brunetti - Vera (60. Moumou), Schäfer, Njie (79. Veselovský), Ciganiks - Rymarenko (67. Balič) - Divkovič, Taiwo (79. Sharani)



Liptovský Mikuláš: Luksch - A. Krčík, D. Krčík, Hranáč, Janec (83. Filinský) - Bartoš, Staš - Laura (69. Pinte), Flak (36. Kim), Káčerík (69. Švec) - Andrič (83. Voško)



Hlasy trénerov:



Antal Németh, tréner Dunajskej Stredy: "Vedeli sme, že to bude náročný zápas. Hlavne po tom, ako sme trikrát za sebou prehrali. Štvrtkový duel s Partizanom Belehrad nám odčerpal veľa energie. Dnes to nebolo o taktike a fyzickej stránke, ale skôr o mentálnej. Potrebovali sme vyhrať sami nad sebou a zdolať Liptovský Mikuláš. Verím, že po tomto víťazstve sa vrátime sebavedomím tam, kde sme boli pred tromi prehratými zápasmi."



Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša: "Chcem domácemu trénerovi a mužstvu zagratulovať k zaslúženému víťazstvu, ktoré sa však nerodilo ľahko. Dali sme rýchly gól z prvej akcie zápasu. V prvom polčase sme prehusťovali stred ihriska, aj keď domáci mali nejaké možnosti, so šťastím sme odolávali. Čo ma najviac mrzí, je gól do kabíny. V úvode druhého polčasu domáci pokračovali v útočení a strelili druhý gól, po ktorom sme ožili. Žiaľ, dostávame góly po vlastných chybách. V závere sme tlačili, išli sme za vyrovnaním, no súpera sme pustili do brejkovej situácie a bolo rozhodnuté. Verím, že o týždeň sa v Trnave predvedieme v lepšom svetle."

Dunajská Streda 1. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľnom zápase 2. kola Fortuna ligy nad nováčikom súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1.Hostia mali na pôde vicemajstra raketový štart do stretnutia. Už v 1. minúte sa dlhá lopta odrazila od Kružliaka, Jedlička stál od bránky príliš ďaleko a Andrič umiestnil loptu do siete – 0:1. Domáci mohli vyrovnať v 7. minúte, strelu Divkoviča však Luksch vyrazil. Po štvrťhodine spálil tutovku Vera, ktorý po centri Ciganiksa prepokol z päťky bránku hostí. V 32. minúte mohol nováčik zdvojnásobiť náskok, po Laurovej spätnej prihrávke chýbali Stašovmu pokusu centimetre. Hráči DAC sa dočkali vyrovnania v nadstavenom čase prvého polčasu, keď z diaľky parádne trafil Schäfer - 1:1.V 58. minúte parádnou strelou Divkovič rozozvučal hornú žrď, odrazená lopta sa dostala k Taiwovi, ktorý z päťky nedal Lukschovi šancu – 2:1. Tempo hry po vedúcom góle DAC upadlo. Zvýšiť náskok domácich mohol aktívny Taiwo, ktorý postupoval na Lukscha, brankár Liptákov však jeho strelu zlikvidoval. V 78. minúte mal gól na hlave Njie, po rohu tesne minul cieľ. Triumf DAC spečatil v nadstavenom čase Sharani.