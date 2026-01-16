Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dunajská Streda zvíťazila v príprave nad maďarským Karcagi SC 5:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Dva góly domácich strelil stredopoliar Adam Lábo.

Autor TASR
Dunajská Streda 16. januára (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v úvodnom stretnutí zimnej prípravy na umelom ihrisku v MOL Akadémii nad maďarským druholigovým tímom Karcagi SC vysoko 5:0. Dva góly domácich strelil stredopoliar Adam Lábo.



prípravný zápas:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - Karcagi SC 5:0 (3:0)

Góly: 15. a 22. Lábo, 8. Blažek, 47. Tuboly, 74. Trusa (z 11 m)
.

