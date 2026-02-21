< sekcia Šport
Dunajská Streda zvíťazila v zápase s MFK Skalica 3:2
Autor TASR
Dunajská Streda 21. februára (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda získali prvé víťazstvo v jarnej časti Niké Ligy, keď zdolali poslednú Skalicu 3:2. O všetky tri góly sa postaral Ammar Ramadan, ktorý zaznamenal hetrik za sedem minút. DAC sa o tri body však musel triasť až do konca, ale vedenie si ubránil.
DAC nabral bleskový úvod. Už v prvej minúte spálil obrovskú šancu Gruber, ktorý strieľal tesne vedľa. V 5. minúte Ramadanovu krásnu strelu vyrazil Junas, no o minútu neskôr už bol bezmocný. Ramadan z hranice šestnástky otvoril skóre zápasu. V 9. minúte po Gruberovej prihrávke Ramadan zvýšil na 2:0. V 11. minúte ukázal kvalitu aj Bartels, ktorý zneškodnil najprv Smejkalovu a potom Leginusovu hlavičku. V 13. minúte Junas vyrazil Gruberovu strelu, no loptu do siete dorazil opäť Ramadan – 3:0. Na nepriaznivú situáciu reagoval aj hosťujúci tréner Roman Hudec, ktorý po polhodine hry dvakrát striedal. V druhom polčase hostia ožili, dvakrát skórovali zásluhou Smejkala a Ravasa, na bod však nedosiahli.
Niké Liga - 21. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Skalica 3:2 (3:0)
Góly: 6., 9., 13. Ramadan – 74. Smejkal, 88. Ravas. ŽK: Ramadan na lavičke. Rozhodovali: Benedik – Jánošík, Kmec – 3.515 divákov
DAC: Bartels - Kapanadze, Kačaraba (76. Blažek), Nemanič, Mendez (61. Gueye) - Gruber, Tuboly, Ouro (61. Jenčuš) - Kmeť, Corr (46. Kukovec), Ramadan (86. Sylla)
Skalica: Junas - Fabiš, Šuver (32. Černek), Ujlaky, Gaži – Pudhorocký (89. Mášik), Hollý (32. Bariš) - Smejkal, Daniel, Abdullahi (63. Ravas) – Leginus (46. Obinna)
