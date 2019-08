Dunajskej Strede chýba efektivita, Hyballa: Lopta nechce ísť do siete

Napriek remíze s Michalovcami bol tréner DAC s výkonom svojho mužstva spokojný.

Dunajská Streda 19. augusta (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda hrali v nedeľňajšom dueli 5. kola Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce nerozhodne 1:1 a nezvíťazili tak už v treťom ligovom dueli za sebou. Domáci doplatili najmä na slabú efektivitu. Napriek remíze bol tréner DAC Peter Hyballa s výkonom svojho mužstva spokojný.



"Stále si myslím, že to bol dobrý zápas, ale tréner musí vidieť proces. V minulej sezóne sme deväť zápasov vyhrali tak, že sme v závere strieľali góly. Všetci nám tlieskali, búchali po pleciach. Ten istý štýl sme hrali aj teraz. Bohužiaľ, máme takú fázu, keď lopta nechce ísť do siete," uviedol nemecký kouč. "So športovým riaditeľom, a majiteľom rozprávame o procese. Opustili nás kvalitní hráči, namiesto nich prišli mladí, ktorí potrebujú čas. Napriek tomu sa nám darí náš štýl hry udržať, ale je také obdobie, keď lopta nechce ísť do siete. Nechcem rozprávať o kríze. Kríza je, keď sa prevráti loď s malými deťmi. Bol to dobrý zápas, takisto ako aj s Trenčínom vonku. Vieme, že máme problémy v obrane a vo finálnej fáze. Možno vlani ten štýl bol lepší. Kalmár dal dôležité góly, ale teraz chýba, takisto aj Connor Ronan. Nie som tu kvôli tomu, aby ma kopali do zadku."



Na úvodný gól Issu Modiba Sidibého odpovedal štvrťhodinu pred koncom Taiwo Abdulrahman. Tréner Anton Šoltiš sa javí byť dobrým kuchárom, keďže v Michalovciach varí mužstvo, ktoré nebojuje o záchranu. "Či viem variť? Musíte mať hráčov, ale stále len začíname. Momentálne máme 23 hráčov, ale mal som 14, aj 16, a vtedy tréningový proces nemá kvalitu. Hráči teraz prišli, potrebujú čas. Je dobré, že získavame body, sebavedomie pôjde hore. Aj minulý rok to malo smer. Hráči sú iní aj charakterovo, musíme ich spoznať. Chce to trochu čas. Ciele v Michalovciach nie sú také, ako inde, je to skôr o záchrane. Ja si dávam iné ciele. Minulý rok sme to dotiahli do prvej šestky a chceme tam byť opäť. Chcem urobiť všetko pre to, aby sme tam boli, aj keď to mužstvo sa skladá za pochodu. Uvidíme, či niečo uvarím," poznamenal po zápase.



Brankár Michaloviec Matúš Kira mal plné ruky práce, keďže DAC si vytvoril množstvo šancí, ale gól za chrbát pustil len raz. "Bolo veľa náročných situácií, Dunajská Streda mala dobré centre, aj príležitostí. Gólová situácia bola ťažká, hlavička prišla zblízka. Pred zápasom by sme bod brali, takže sme radi. Brankárovi sa chytá lepšie, keď je šancí viac, ako keby riešil len jednu situáciu. Bol to ťažký zápas aj pre mňa, ale pracovali sme kompaktne a sme radi za bod. Myslím si, že sa noví hráči od prvého zápasu sa javia lepšie. Mužstvo má iný náboj, tímový duch. Už sa to odzrkadlilo v Senici, teraz sme podali kolektívny výkon. Treba nato nadviazať a pracovať ďalej," povedal Kira.



Podľa kapitána Dunajskej Stredy Kristiána Koštrnu mal jeho tím zápas jednoznačne vyhrať. "Stratené dva body nás môžu mrzieť. Michalovce prišli k našej bráne raz a dali z toho gól. My sme dominovali celý zápas. Chýbala nám efektivita. My si tie šance vytvoríme, ako aj v minulom zápase s Trenčínom, aj v tomto zápase. Ale keď nedokážeme streliť gól, nemôžeme vyhrať. Michalovce vyslali jednu strelu na bránu a dali gól, my máme 7-8 šancí a nedokážeme skórovať," vyjadril sa Koštrna, ktorý v pozícií kapitána nahradil chýbajúceho Kalmára. "Connor aj Kalmár sú pre nás dôležití hráči, veľmi technickí, ofenzívní futbalisti, ktorých potrebujeme na ihrisku, aby sme si šance vytvárali. Ale sú tu iní hráči, aby ukázali svoju kvalitu a dokázali ich nahradiť."



Veľa šancí si vypracoval aj útočník Kristopher Vida, z množstva príležitostí však dokázali domáci skórovať len raz. "Snažili sme sa, ako mohli, vytvárali sme si šance, ale nebolo to jednoduché. Podľa mňa sme nehrali taký zlý futbal, aby na nás fanúšikovia pískali už v 20. minúte. Fakt je, že musíme šance premieňať. Súper z jednej šance dá gól a my sa potom dostaneme do nevýhodnej pozície. Menšia kríza tu je, keďže nezbierame body ako predtým. V minulej sezóne sme v posledných minútach dokázali skórovať, teraz to stačilo len na 1:1. Musíme pracovať ďalej, verím, že fanúšikovia budú stáť pri nás."