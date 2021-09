Dunajskú Stredu posilnili Krstovič, Szendrei a Lamkel Zé

Dunajská Streda 6. septembra (TASR) - Fortunaligový klub DAC Dunajská Streda získal do svojich služieb ďalšie tri ofenzívne posily. Do tímu prišli útočníci Nikola Krstovič z Čiernej Hory, Maďar Ákos Szendrei a na hosťovanie z Royalu Antverpy kamerunský ofenzívny futbalista s trhovou hodnotou 4,5 milióna eur Didier Lamkel Zé.



Dvadsaťštyriročný krídelník či útočník tak bude hráč s najvyššou hodnotou vo Fortuna lige. Mládežnícke roky strávil v L´École de Football Brasseries du Cameroun (EFBC), odkiaľ sa v sedemnástich presunul do akadémie francúzskeho OSC Lille. O dva roky si ho požičal druholigový Niort, kde napokon strávil dve sezóny. V lete 2018 prestúpil do belgického Royalu Antverpy, za ktorý odohral dokopy 88 duelov, strelil 21 gólov a pridal 12 asistencií. V novembri 2019 si odkrútil debut v drese kamerunskej reprezentácie. V drese Royalu oslavoval vlani zisk Belgického pohára.



"Som veľmi, veľmi šťastný, že tu môžem byť. Videl som projekt klubu a veľmi sa mi páčil, preto považujem toto hosťovanie za správny krok v mojej kariére. Prostredie je na vysokej úrovni, no zároveň rodinné. Videl som aj zábery fanúšikov a už sa neviem dočkať, kedy sa im môžem predstaviť. O cieľoch mužstva sa ešte musím porozprávať s trénerom, ale určite nechcem skončiť horšie ako v prvej trojke. Verím, že k tomu prispejem dvojciferným počtom gólov a tiež asistenciami, pretože túžim po návrate do reprezentácie Kamerunu. Skutočnosť, že budem najhodnotnejším hráčom ligy, mi nerobí problém. Som futbalista, ktorý po nástupe na ihrisko nepociťuje tlak," povedal pre oficiálnu webstránku klubu Lamkel Zé.



Lamkel Zé sa podľa portálu Transfermarkt stane najhodnotnejším hráčom Fortuna ligy, jeho trhová hodnota je 4,5 milióna eur. Jeho príchodom sa cena kádra DAC zvýši o viac ako tretinu z doterajších 12,75 milióna eur. "Didier je hráč, ktorý si spravil meno v belgickej najvyššej súťaži a jeho futbalový životopis hovorí za seba. Jeho fyzické predpoklady (výška 195 cm), skvelá technika, rýchlosť a streľba oboma nohami z neho robia moderného kreatívneho hráča, ktorý môže nastupovať na rôznych ofenzívnych postoch. Je vynikajúci pri hľadaní si priestoru medzi líniami, vytváraní gólových situácií vo forme asistencií aj zakončenia. V Belgicku budú ľudia smutní aj šťastní kvôli jeho odchodu do nášho klubu a našej ligy, pretože okolo jeho osoby sa vždy niečo dialo a každý jeho pohyb bol pod lupou. Pravdou je, že je to skvelý hráč a je pripravený to u nás aj dokázať. Vďaka tejto novej výzve sa môže opäť zamerať na to, o čo v prvom rade ide: futbalové kvality Didiera. Veríme, že pokojné prostredie, ktoré mu ponúkame, je presne to, čo potrebuje na to, aby podával najlepšie výkony. Prajeme mu pekné privítanie v žlto-modrej rodine," uviedol športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.



Dvadsaťjedenročný Krstovič prišiel z Crvenej Zvezdy Belehrad a podpísal štvorročný kontrakt platný do 30. júna 2025. Kariéru odštartoval v rodnom meste v klube FK Zeta Golubovci, za ktorý nastúpil v 96 zápasoch a strelil 41 gólov. V sezóne 2018/2019 bol so 17 gólmi najlepším strelcom najvyššej súťaže. V drese Crvenej Zvezdy nazbieral 26 štartov a tri góly a podieľal sa na zisku dvoch majstrovských titulov (2019/20 a 2020/21), v uplynulej sezóne slávil aj zisk Srbského pohára. "Je pre mňa veľkou cťou a potešením stať sa členom DAC-u. Dúfam, že naplním všetky očakávania a urobím všetko pre to, aby som prispel k úspechom tímu. Čakajú nás veľké výzvy a teším sa na to, ako spolu s novými spoluhráčmi a trénermi a s podporou fanúšikov úspešne zabojujeme o najvyššie méty. Neviem sa už dočkať debutu v novom drese," vyhlásil.



DAC získal aj reprezentanta Maďarska do 19 rokov Ákosa Szendreia, ktorý prišiel z Paksu a podpísal zmluvu na päť rokov. Osemnásťročný útočník si pripísal 15 štartov v drese "áčka" Paksu, z toho 11 v prvej lige, kde zaznamenal dva góly. "Som veľmi vzrušený a šťastný, že sa vydaril môj prestup do DAC-u. Klub má výborných fanúšikov, na zápasoch panuje výborná atmosféra, podmienky sú takisto na extra úrovni. Veľmi sa teším na stredu, kedy sa po reprezentačnom zraze pripojím k mužstvu. V začiatkoch budem mojím prioritným cieľom zbierať minúty na trávniku, prebojovať sa do zostavy a postupne sa zlepšovať. Chcem pomôcť mužstvu k úspechom a rád by som si v jeho drese zahral v európskych pohároch," povedal.