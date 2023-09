Dunajskú Stredu posilnili Venezuelčan Romero a Chorvát Barišič

Dunajská Streda 6. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda sa v závere prestupového obdobia posilnili o ďalších dvoch legionárov. Na ročné hosťovanie s opciou prišiel do tímu vicemajstra venezuelský reprezentačný stredopoliar Andrés Romero, z Dinama Záhreb prestúpil do DAC mladý chorvátsky útočník Bartol Barišič a podpísal štvorročný kontrakt.



Dvadsaťročný Romero bude v DAC hosťovať do konca prebiehajúcej sezóny z tímu Monagas SC. Kontrakt obsahuje aj opciu na prestup. Už ako 16-ročný si v Monagase pripísal prvý ligový štart v drese A-tímu. Napriek mladému veku má na konte takmer stovku štartov vo venezuelskej lige, strelil osem gólov a na ďalších sedem prihral. V Copa Libertadores nastúpil sedemkrát. Venezuelu reprezentoval v kategóriách do 20, 21 a 23 rokov, vlani v septembri debutoval v "áčku". V jeho drese nastúpil doteraz na tri stretnutia.



"Pre mňa je veľkou cťou, že som sa stal hráčom DAC-u. Budem sa snažiť naplniť očakávania, ktoré majú voči mne vedenie, tréneri, spoluhráči a fanúšikovia, aby si klub budúci rok uplatnil opciu na prestup. Takisto by som rád nadviazal na úspešné pôsobenie môjho krajana Erica Ramireza v Dunajskej Strede. Ako dieťa som sníval o tom, že sa jedného dňa dostanem do Európy. Je to veľká zmena v mojom živote, ale veľmi sa na ňu teším,“ vyhlásil Romero pre klubový web. K jeho angažovaniu sa vyjadril športový riaditeľ klubu Jan Van Daele: "Andrés je jeden z najsľubnejších venezuelských stredopoliarov, veľmi spoľahlivý a húževnatý hráč s dobrou kombináciou fyzických a technických zručností."



Barišič má rovnako ako Romero iba 20 rokov, odchovanec Dinama Záhreb si ako najlepší strelec jeho akadémie už v sedemnástich odkrútil prvoligový debut. V drese druhého tímu Dinama nastrieľal v II. lige 10 gólov. Minulú sezónu začal na hosťovaní v NK Istra, od augusta však pôsobil v slovinskom NK Domžale, kde si v lige pripísal 25 štartov a sedem gólov, v pohári mal bilanciu 2/2. Chorvátsko reprezentoval vo všetkých kategóriách až po dvadsiatku, celkovo nazbieral cez 30 štartov.



"Prichádzam do kvalitnej súťaže a fantastického prostredia, ktoré ponúka všetko, čo hráč v mojom veku potrebuje pre svoj rozvoj. Veľmi sa teším na tento nový krok v mojej kariére, chcem pomáhať mužstvu gólmi a asistenciami. Verím, že fanúšikom spôsobím veľa radosti. Som hladný po góloch a v mojej povahe je ísť v zápasoch aj tréningoch vždy na sto percent,“ uviedol Barišič.



Van Daele vidí v mladom Chorvátovi veľký prísľub do budúcnosti: "Bartol je hráč s danosťami, ktoré ho predurčujú k tomu, aby sa v budúcnosti stal kanonierom. Má čuch na góly, čo ukázal počas svojej kariéry počnúc akadémiou, cez druhý tím Dinama Záhreb, až po pôsobenie v prvej slovinskej lige v minulej sezóne. Ako stredný útočník je veľmi pohyblivý, má výborné zakončenie. Zároveň je veľmi pracovitý a svojou aktivitou vytvára neustály tlak na súperovu obranu. Dostane u nás priestor na ďalší rast, pričom už ale potvrdil, že sa dokáže presadiť aj medzi dospelými."