Dunlap ako prvý amatér od roku 1991 vyhral golfový turnaj PGA Tour

La Quinta 22. januára (TASR) - Američan Nick Dunlap sa stal prvým amatérskym golfistom od roku 1991, ktorý vyhral turnaj prestížnej PGA Tour. Dvadsaťročný študent Univerzity v Alabame triumfoval na podujatí The American Express v kalifornskej La Quinte.



Mladík zvíťazil o jeden úder pred Juhoafričanom Christiaanom Bezuidenhoutom. Tomu pripadne aj prémia pre víťaza 1,5 milióna dolárov, Dunlap totiž ako amatér odmenu dostať nemôže. Nič na tom nezmení ani jeho prípadný okamžitý prestup medzi profesionálov. "Ešte neviem, ako sa rozhodnem. Chvíľu mi bude trvať, než si uvedomím, čo sa vlastne stalo. Rozhodnutie nie je len na mne, ale ovplyvní aj mnoho ďalších ľudí. Teraz si chcem najmä poriadne užiť víťazstvo," citovala úradujúceho šampióna amatérskeho US Open agentúra AP.



Dunlap sa stal iba tretím amatérom od roku 1957, ktorému sa podarilo vyhrať turnaj na okruhu PGA. Naposledy to pred 33 rokmi dokázal Phil Mickelson v Tucsone a pred ním ešte Scott Verplank v roku 1985 v Oak Brook. Dunlap je najmladší amatérsky víťaz od roku 1910 a celkovo druhý najmladší víťaz na PGA Tour od roku 2013, keď vo veku 19 rokov triumfoval Jordan Spieth na John Deere Classic. Víťazstvom si zabezpečil štart na okruhu PGA na najbližšie dva roky.