Dupasquier podľahol svojim zraneniam

Mugello 30. mája (TASR) - Švajčiarsky motocyklista Jason Dupasquier v nedeľu podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri nehode v sobotnej kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska Moto3. Informovala o tom agentúra AFP.



Dupasquier stratil kontrolu nad motocyklom po jednej zo zákrut na okruhu, pri páde do neho narazil ďalší pretekár. Celkovo sa do nehody zaplietli traja jazdci, Japonec Ajumu Sasaki a Španiel Jeremy Alcoba však vyviazli bez väčších zranení.



Dupasquiera transportovali vrtuľníkom v kritickom stave do nemocnice vo Florencii, kde v nedeľu skonal. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil Jason Dupasquier," uviedlo MotoGP na svojom twitteri. Jeho tím Prüstel už skôr odstúpil z nedeľných pretekov.