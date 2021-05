Dupasquiera po havárii previezli vrtuľníkom do nemocnice

Mugello 29. mája (TASR) - Švajčiarskeho motocyklistu Jasona Dupasquiera v sobotu previezli do nemocnice po nehode troch jazdcov, ktorá sa udiala v kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska motocyklov Moto3 na okruhu v Mugelle.



Devätnásťročného Švajčiara, do ktorého po páde narazil ďalší motocykel, previezli vrtuľníkom do nemocnice vo Florencii na vyšetrenia. Ďalšími účastníkmi nehody boli Japonec Ajumu Sasaki a Španiel Jeremy Alcoba, ktorí z kolízie vyviazli bez zranení.