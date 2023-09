Duplantis a Tsegayová prepísali históriu, prekonali svetové rekordy

finále Diamantovej ligy v Eugene - výsledky 2. dňa:

Muži

200 m: 1. Andre de Grasse (Kan.) 19,76 s, 2. Kenneth Bednarek 19,95, 3. Erriyon Knighton (obaja USA) 19,97



800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,80 min - svetový výkon roka, 2. Marco Arop (Kan.) 1:42,85, 3. Djamel Sedjati (Alž.) 1:43,06



3000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 7:23,63 min - európsky rekord, svetový výkon roka, rekord DL, 2. Yomif Kejelcha 7:23,64, 3. Grant Fisher (USA) 7:25,47 - severoamerický rekord



110 m prek.: 1. Hansle Parchment (Jam.) 12,93 s - svetový výkon roka, 2. Grant Holloway (USA) 13,06, 3. Daniel Roberts (USA) 13,07



diaľka: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 822 cm, 2. Tajay Gayle (Jam.) 822, 3. Juki Hašioka (Jap.) 815



žrď: Armand Duplantis (Švéd.) 623 cm - svetový rekord, 2. Ernest John Obiena (Fil.) 582, 3. Sam Kendricks (USA) 572



guľa: 1. Joe Kovacs 22,93 m, 2. Ryan Crouser (obaja USA) 22,91, 3. Tom Walsh (N. Zél.) 22,69



disk: 1. Matthew Denny (Austr.) 68,43 m, 2. Kristjan Čeh (Slovin.) 67,64, 3. Daniel Stahl (Švéd.) 67,36;





Ženy



200 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 21,57 s, 2. Marie-Josée Ta-Louová (Pobr. Slon.) 22,10, 3. Anthonique Strachanová (Bah.) 22,16



400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 49,58 s, 2. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 50,38, 3. Lieke Klaverová (Hol.) 50,47



800 m: 1. Athing Muová (USA) 1:54,97 min - svetový výkon roka, 2. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:55,19, 3. Natoya Goulová-Toppinová (Jam.) 1:55,96



5000 m: 1. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:00,21 min - svetový rekord, 2. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:05,92, 3. Ejgayehu Tayeová (Et.) 14:21,52



100 m prek.: 1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,33 s, 2. Jasmine Camachová-Quinnová (Portoriko) 12,38, 3. Kendra Harrisonová (USA) 12,44



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,98 s, 2. Shamier Littlová (USA) 53,45, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,56



diaľka: 1. Ivana Vuletová (Srb.) 685 cm, 2. Ese Brumeová (Nigéria) 685, 3. Quanesha Burksová (USA) 677



výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 203 cm - svetový výkon roka, 2. Nicola Olyslagersová (Austr.) 203 - rekord Austrálie a Oceánie, svetový výkon roka, 3. Angelina Topičová (Srb.) 195



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 68,66 m, 2. Laulauga Tausagová (USA) 68,36, 3. Sandra Perkovičová (Chorv.) 66,85



Eugene 18. septembra (TASR) - Druhý deň finále atletickej Diamantovej ligy v americkom Eugene ozdobili v nedeľu dva svetové rekordy. Švédsky žrdkár Armand Duplantis prekonal hneď prvým pokusom latku vo výške 623 cm a Etiópčanka Gudaf Tsegayová sa v behu na 5000 m iba tesne ako prvá nedostala pod hranicu štrnástich minút, keď zaznamenala čas 14:00,21 min. V histórii finále pritom doteraz nepadol žiaden svetový rekord.Duplantis potvrdil, že mu sektor na štadióne Hayward Field vyhovuje, pred rokom práve v ňom na majstrovstvách sveta posunul historické maximum pod holým nebom na 621. Tento rok ho ešte o centimeter zlepšil na 622 cm na februárovom halovom mítingu v Clermont-Ferrande. Švéd prekonal latku na úrovni svetového rekordu siedmykrát v kariére. Päťkrát sa mu to podarilo v hale, vonku dvakrát práve v Eugene.povedal Duplantis.Tsegayová prekonala doterajšie historické maximum 14:05,20, ktoré tento rok v júni na mítingu Diamantovej ligy v Paríži dosiahla Keňanka Faith Kipyegonová. K prekonaniu rekordu jej pomohla aj svetelná technológia. Etiópčanka v auguste získala zlato na MS v Budapešti na trati 10.000 m, no päťtisícka jej následne nevyšla a vo finále skončila až na 13. mieste. Neobhájila tak zlato, ktoré vybojovala pred rokom na šampionáte práve v Eugene.citovala Tsegayovú agentúra AFP.Útok na svetový rekord avizoval aj Nór Jakob Ingebrigtsen na 3000 m, no napokon musel tuho bojovať aj o samotný triumf. Zvíťazil napokon o jedinú stotinu sekundy pred Etiópčanom Yomifom Kejelchom. Výkonom 7:23,63 min prekonal aspoň vlastný európsky rekord o 37 stotín a vylepšil aj rekord Diamantovej ligy.Vo výške prekonali dve ženy o centimeter latku na úrovni svetového výkonu roka. Zvíťazila Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, ktorá 203 skočila na druhý pokus, Austrálčanka Nicola Olyslagersová to dokázala na tretí a vylepšila rekord Austrálie a Oceánie. O stotinu sekundy zlepšil tohtoročné svetové maximum aj Jamajčan Hansle Parchment na 110 m prek. Časom 12,93 s si olympijský šampión z Tokia navyše v 33 rokoch vylepšil osobný rekord.Keňan Emmanuel Wanyonyi vylepšil svoje vlastné svetové tohtoročné maximum na 800 m, keď v tesnom súboji zdolal časom 1:42,80 min majstra sveta z Budapešti Marca Aropa. Kanaďan zaostal iba o päť stotín sekundy. Najlepší tohtoročný čas padol aj v rovnakej disciplíne žien, domáca Athing Muová zvíťazila za 1:54,97 min.Svetový rekordér a úradujúci majster sveta vo vrhu guľou Ryan Crouser vôbec po prvýkrát v sezóne prehral. Američan hodil 22,91 m a o dva centimetre zaostal za svojím krajanom Joeom Kovacsom.