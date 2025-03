Duplantis aj Holloway získali v Nan-ťingu tretie zlato v sérii

Muži



400 m: 1. Christopher Bailey (USA) 45,08 s, 2. Brian Faust 45,47, 3. Jacory Patterson (všetci USA) 45,54, 4. Attila Molnár (Maď.) 45,77, 5. Christopher Morales-Williams (Kan.) 46,71, 6. Matheus Lima (Braz.) 46,94



3000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 7:46,09 min, 2. Berihu Aregawi (Et.) 7:46,25, 3. Ky Robinson (Austr.) 7:47,09, 4. Sam Gilman 7:47,19, 5. Dylan Jacobs (obaja USA) 7:48,41, 6. Andrew Coscoran (Ír.) 7:48,53



60 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 7,42 s, 2. Wilhem Belocian (Fr.) 7,54; 3. Liou Ťün-si (Čína) 7,55, 4. Lorenzo Simonelli (Tal.) 7,60, 5. Michael Obasuyi (Belg.), 6. Demario Prince (Jam.) 7,63



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 615 cm, 2. Emmanuil Karalis (Gréc.) 605, 3. Sam Kendricks (USA) 590, 4. Menno Vloon (Hol.) 580, 5. Kurtis Marschall (Austr.) 580, 6. Ersu Sasma (Turec.) 580

Ženy



60 m: 1. Mujinga Kambundjiová (Švajč,) 7,04 s, 2. Zaynab Dossová (Tal.) 7,06, 3. Patrizia van der Wekenová (Lux.) 7,07, 4. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,09, 5. Amy Huntová (V. Brit.) 7,11, 6. Zoe Hobbsová (N. Zél.) 7,13



400 m: 1. Amber Anningová (V. Brit.) 50,60 s, 2. Alexis Holmesová (USA) 50,63, 3. Henriette Jägerová (Nór.) 50,92, 4. Martina Weilová (Čile) 51,78, 5. Justyna Swieta-Erseticová (Poľ.) 51,97, 6. Rosey Effiongová (USA) 52,90



3000 m: 1. Freweyni Hailuová (Et.) 8:37,21 min, 2. Shelby Houlihanová (USA) 8:38,26, 3. Jessica Hullová (Austr.) 8:38,28, 4. Whittni Morganová (USA) 8:39,18, 5. Birke Haylomová (Et.) 8:39,28, 6. Sarah Healyová (Ír.) 8:40,00



žrď: 1. Marie-Julie Bonninová (Fr.) 475 cm, 2. Tina Šutejová (Slovin.) 470, 3. Angelica Moserová (Švajč.) 470, 4. Molly Cauderyová (V. Brit.) 470, 5. Gabriela Leonová (USA) a Amálie Švábiková (ČR) obe 460

Nan-ťing 22. marca (TASR) - Švédsky žrdkár Armand Duplantis získal po tretíkrát za sebou majstrovský titul na atletických halových majstrovstvách sveta. V čínskom Nan-ťingu triumfoval v sobotu výkonom 615 cm. O prekonanie vlastného svetového rekordu sa následne už nepokúsil. Tretie zlato v sérii získal aj Američan Grant Holloway po triumfe na 60 m prek. časom 7,42 s. Nór Jakob Ingebrigtsen rozšíril svoju bohatú zbierku o prvé zlato z halových MS na tritisícke, keď zvíťazil za 7:46,09 min, najkratší šprint na 60 m sa stal korisťou Švajčiarky Mujingy Kambundjiovej (7,04 s).Pre Duplantisa bol svetový šampionát v tohtoročnej halovej sezóne prioritou, vynechal aj ME v Apeldoorne. Súťaž v Nan-ťingu však pre neho tentokrát nebola sólojazdou. Kvalitným protivníkom mu bol čerstvý halový majster Európy Emmanuil Karalis z Grécka, ktorý na prvý pokus prekonal vlastný národný rekord 605 cm a držal si z Duplantisom zhodný zápis. Obaja zhodili latku v prvom pokuse na 610, Švéd rozhodol súťaž v druhom, ktorý zvládol úspešne. Grék si ešte odložil pokus a donútil Duplantisa skočiť 615, no to úradujúceho olympijského šampióna nevyviedlo z miery. "" vyjadril spokojnosť Duplantis podľa AFP.Ingebrigtsen prišiel do Číny so zámerom získať double na 3000 m i 1500 m a prvý krok mu vyšiel. Jeho hlavným súperom bol Etiópčan Berihu Aregawi, ktorý za ním napokon zaostal o 16 stotín sekundy (7:46,25). Nór zvládol náročnú dvojkombináciu už trikrát na halových ME, naposledy pred dvoma týždňami v Apeldoorne, no na svetovom šampionáte pod strechou sa na tritisícke tešil z prvého zlata. "" povedal v rozhovore pre Českú televíziu Ingebrigtsen.Holloway potvrdil, že krátke prekážky na 60-metrovej trati sú jeho výsostnou doménou. Zvíťazil suverénne o 12 stotín sekundy pred Francúzom Wilhemom Belocianom. Stupeň víťazov na 60 m žien mal rovnaké obsadenie ako pred dvoma týždňami v Holandsku. Kambundjiová zdolala o dve stotinky Talianku Zaynab Dossovú (7,06) a vrátila jej prehru s Apeldoornu, kde jej podľahla o stotinu. Bronzová bola opäť Patrizia van der Wekenová z Luxemburska (7,07).V žrdi žien získala zlato Francúzka Marie-Julie Bonninová výkonom 475 cm. Latku prekonala na druhý pokus a vyrovnala tak národný rekord. Na štvorstovke získali všetky cenné kovy Američania, zvíťazil Christopher Bailey za 45,08.