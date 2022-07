V Eugene padali rekordy, najúspešnejšie boli USA

Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa stal majstrom sveta v novom svetovom rekorde 621 cm na atletických MS v americkom Eugene 24. júla 2022. Foto: TASR/AP

Nigérijčanka Tobi Amusanová stanovila 24. júla 2022 v semifinále na MS v americkom Eugene nový svetový rekord v behu na 100 metrov prekážok časom 12,12 sekundy. Foto: TASR/AP

Nemecká skokanka do diaľky Malaika Mihambová získala zlatú medailu na MS v atletike v americkom Eugene 24. júla 2022. Foto: TASR/AP

Domáca atlétka Athing Muová získala zlatú medailu v behu na 800 metrov vo svetovom výkone roka 1:56,30 minúty na MS v atletike v americkom Eugene 24. júla 2022. Foto: TASR/AP

Francúzsky desaťbojár Kevin Mayer (uprostred) sa stal druhýkrát v kariére svetovým šampiónom na MS v atletike v americkom Eugene 24. júla 2022. Foto: TASR/AP

Američanky (hore vpravo) triumfovali v ženskej štafete na 4x400 metrov na MS v atletike v americkom Eugene 24. júla 2022. Striebro získala Jamajka (vľavo) a bronz Británia (dole). Foto: TASR/AP

MS v atletike v Eugene - finálové výsledky:



Eugene 25. júla (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa stal majstrom sveta v novom svetovom rekorde 621 cm. Na šampionáte v americkom Eugene prekonal o centimeter svoje doterajšie maximum z marcových halových MS v Belehrade. Úradujúci olympijský víťaz i majster Európy skompletizoval zlatú zbierku z vrcholných podujatí. Striebro získal domáci Christopher Nilsen a tretí bol Ernest John Obiena (obaja 594 cm), ktorý bronzom dosiahol historicky prvú medailu pre Filipíny na atletických MS. USA organizovali svetový šampionát prvýkrát v histórii a stali sa aj najúspešnejšou krajinou, keď ich reprezentanti vybojovali 33 medailí (13 zlatých, 9 strieborných, 11 bronzových).Dvadsaťdvaročný Duplantis začal na výške 570, na 587 potreboval dva pokusy a potom bez problémov skočil 600 aj 606 cm, čím pokoril rekord šampionátov Austrálčana Dmitriho Markova z Edmontonu 2001. Prvý pokus na 621 mu ešte nevyšiel, ale druhým už triumfálne na radosť burácajúceho publika uzavrel celé MS.povedal pre agentúru AFP rodák z USA, ktorý získal v Dauhe 2019 striebro. Stanovil svoj piaty svetový rekord, tretí tento rok. Nilsen i Obiena dosiahli zhodne 594 cm, v prospech Američana hovoril nižší počet pokusov. Obiena však k bronzu pridal aj kontinentálny rekord. Olympijskí víťazi Thiago Braz z Brazílie (Rio de Janeiro 2016) a Francúz Renaud Lavillenie (Londýn 2012) skončili na 587 cm a obsadili štvrtú a piatu priečku.Nigérijčanka Tobi Amusanová stanovila v posledný deň podujatia v semifinále nový svetový rekord v behu na 100 metrov prekážok časom 12,12 sekundy. Vo finále získala historicky prvé zlato pre svoju krajinu a bežala ešte rýchlejšie, no víťazný výkon 12,06 s nevošiel do tabuliek pri príliš silnú podporu vetra +2,5 m/s. Druhá finišovala Jamajčanka Britany Andersonová a tretia skončila úradujúca olympijská šampiónka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika (obe 12,23 s). Dvadsaťpäťročná Amusanová zlomila doterajšie maximum Američanky Kendry Harrisonovej 12,20 s, ktoré platilo od roku 2016. Harrisonovú nechala suverénne za sebou v semifinále i finále. "Verila som mojim schopnostiam, no na tomto šampionáte som neočakávala svetový rekord. Cieľ bol iba predviesť čo najlepší výkon a zvíťaziť, tak ako vždy. Svetový rekord je bonus. Vedela som, že na to mám, ale nemohla som uveriť obrazovke po semifinále. Pred finále som sa snažila zostať pokojná, zhlboka som sa nadýchla a myslela som na to, že musím splniť moju úlohu. Vyšlo to veľmi dobre. Cítila som, že to bolo rýchle, no nečakala som, že to bolo až také rýchle," povedala prvá nigérijská majsterka sveta.Nemecká skokanka do diaľky Malaika Mihambová obhájila titul majsterky sveta, keď triumfovala výkonom 712 centimetrov pred Ese Brumeovou z Nigérie (702) a Brazílčankou Leticiou Orovou Melovou (689). Dvadsaťosemročná Mihambová, ktorá sa radovala aj v Dauhe 2019, si rozšírila zbierku úspechov. Je úradujúca olympijská šampiónka z Tokia 2020 i majsterka Európy z Berlína 2018.Domáca Athing Muová zvíťazila v behu na 800 metrov. V tesnom finálovom súboji zdolala v cieľovej rovinke Britku Keely Hodgkinsonovú a získala zlatú medailu vo svetovom výkone roka 1:56,30 minúty. Za striebornou Hodgkinsonovou (1:56,38) si pre bronz dobehla Keňanka Mary Moraaová (1:56,71). Muová je už vo veku 20 rokov olympijská víťazka i svetová šampiónka. V Tokiu 2020 bola okrem individuálneho triumfu na osemstovke aj členka zlatej štafety na 4x400 m.uviedla Američanka.Nór Jakob Ingebrigtsen sa stal majstrom sveta v behu na 5000 metrov. V Eugene si po striebre na 1500 m dobehol na dlhšej trati pre najcennejší kov v čase 13:09,24 minúty. Druhú pozíciu obsadil Keňan Jacob Krop (13:09,98) a na tretej priečke skončil Uganďan Oscar Chelimo (13:10,20). Dvadsaťjedenročný Ingebrigtsen, úradujúci olympijský šampión na 1500 m, bol po druhom mieste na tejto vzdialenosti sklamaný. Chuť si napravil na päťtisícke, v oboch disciplínach má na konte tituly z ME 2018.povedal Nór. Olympijský víťaz z Tokia 2020 Joshua Kiprui Cheptegei z Ugandy obsadil až deviatu priečku (13:13,12).Francúzsky desaťbojár Kevin Mayer sa stal druhýkrát v kariére svetovým šampiónom. V desiatich disciplínach počas dvoch dní nazbieral 8816 bodov a nadviazal na titul z Londýna 2017. Dvojnásobný strieborný olympijský medailista využil absenciu úradujúceho víťaza z Tokia 2020 Damiana Warnera, Kanaďan chýbal pre zranenie. Druhé miesto si vybojoval Warnerov krajan Pierce Lepage (8701) a tretí skončil domáci Zachery Ziemek (8676).Hostiteľské USA triumfovali na záver šampionátu v mužskej aj ženskej štafete na 4x400 metrov. Domáce kvartetá Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon, Champion Allison a Talitha Diggsová, Abby Steinerová, Britton Wilsonová, Sydney Mclaughlinová získali zlaté medaily vo svetových výkonoch roka 2:56,17 a 3:17,79 minúty. Medzi mužmi obsadili ďalšie pódiové priečky Jamajčania a Belgičania, u žien finišovali na druhom a treťom mieste Jamajčanky s Britkami. Členka ženskej štafety na 4x400 m bola aj Allyson Felixová, ktorá už ukončila kariéru, no bežala v sobotných rozbehoch a pripísala si rekordný, jubilejný dvadsiaty kov z MS.1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:09,24 min2. Jacob Krop (Keňa) 13:09,983. Oscar Chelimo (Ug.) 13:10,204. Luis Grijalva (Guat.) 13:10,445. Mohammed Ahmed (Kan.) 13:10,466. Grant Fisher (USA) 13:11,657. Nicholas Kipkorir Kimeli (Keňa) 13:11,978. Yomif Kejelcha (Et.) 13:12,099. Joshua Kiprui Cheptegei (Ug.) 13:13,1210. Daniel Simiu Ebenyo (Keňa) 13:16,641. USA (Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon, Champion Allison) 2:56,17 min - svetový výkon roka2. Jamajka (Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Jevaughn Powell, Christopher Taylor) 2:58,583. Belgicko (Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom, Kévin Borlée) 2:58,724. Japonsko 2:59,515. Trinidad a Tobago 3:00,036. Botswana 3:00,147. Francúzsko 3:01,358. Česko 3:01,639. Poľsko 3:02,511. Armand Duplantis (Švéd.) 621 cm - svetový rekord2. Christopher Nilsen (USA) 5943. Ernest John Obiena (Fil.) 594 - kontinentálny rekord4. Thiago Braz (Braz.) 5875. Renaud Lavillenie (Fr.) 587, Oleg Zernikel 5877. Bo Kanda Lita Baehre (obaja Nem.) 5878. Ersu Sasma (Tur.) 5809. Pal Haugen Lillefosse 58010. Sondre Guttormsen (obaja Nór.) 5701. Kevin Mayer (Fr.) 8816 bodov2. Pierce Lepage (Kan.) 87013. Zachery Ziemek (USA) 86764. Ayden Owens-Delerme (Portor.) 85325. Lindon Victor (Gren.) 84746. Niklas Kaul (Nem.) 84347. Maicel Uibo (Est.) 84258. Cedric Dubler (Aus.) 82469. Johannes Erm (Est.) 822710. Leo Neugebauer (Nem.) 81821. Athing Muová (USA) 1:56,30 min - svetový výkon roka2. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:56,383. Mary Moraaová (Keňa) 1:56,714. Diribe Weltejiová (Et.) 1:57,025. Natoya Gouleová (Jam.) 1:57,906. Raevyn Rogersová (USA) 1:58,267. Anita Horvatová (Slov.) 1:59,838. Ajee Wilsonová (USA) 2:00,191. Tobi Amusanová (Nig.) 12,06 s (v semifinále 12,12 - svetový rekord)2. Britany Andersonová (Jam.) 12,233. Jasmine Camachová-Quinnová (Portor.)4. Alia Armstrongová (USA) 12,315. Cindy Semberová (V. Brit.) 12,386. Danielle Williamsová (Jam.) 12,447. Devynne Charltonová (Bah.) 12,538. Kendra Harrisonová (USA) - diskvalifikácia1. USA (Talitha Diggsová, Abby Steinerová, Britton Wilsonová, Sydney Mclaughlinová) 3:17,79 min - svetový výkon roka2. Jamajka (Candice Mcleodová, Janieve Russellová, Stephanie Ann McPhersonová, Charokee Youngová) 3:20,743. Veľká Británia (Victoria Ohuruoguová, Nicole Yearginová, Jessie Knightová, Laviai Nielsenová) 3:22,644. Kanada 3:25,185. Francúzsko 3:25,816. Belgicko 3:26,297. Taliansko 3:26,458. Švajčiarsko 3:27,811. Malaika Mihambová (Nem.) 712 cm2. Ese Brumeová (Nig.) 7023. Leticia Orová Melová (Braz.) 6894. Quanesha Burksová (USA) 6885. Brooke Buschkuehlová (Aus.) 6876. Khaddi Sagniaová (Švéd.) 6877. Ivana Vuletová (Srb.) 6848. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 6829. Jazmin Sawyersová (V. Brit.) 66210. Lorraine Ugenová (V. Brit.) 653