Duplantis chce tento rok posunúť svetový rekord na 630 cm

Štokholm 28. februára (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis by rád v nadchádzajúcej atletickej sezóne posunul hranicu vlastného svetového rekordu na úroveň 630 cm. Jeho hodnota je aktuálne 626.



Dvadsaťpäťročný Švéd prekonal historické maximum v uplynulom roku trikrát. V apríli na mítingu Diamantovej ligy v čínskom Sia-mene skočil 624, na olympiáde v Paríži 625 a v závere augusta stanovil nový rekord Diamantovej ligy na mítingu v Chorzówe na 626. Ak sa chce dostať na hranicu 630, musí tento rok skočiť o jeden svetový rekord viac. "Bolo by to skvelé a myslím si, že sa mi to podarí. Cítim, že sa dokážem naďalej zlepšovať a posúvať na ďalšie výšky," povedal Duplantis podľa MTI.



Atletika hľadá spôsoby, ako prilákať nových fanúšikov a v novej sezóne sa bude konať aj nová séria mítingov Grand Slam. Skok o žrdi však na nej nebude. Duplantis priznal, že ho to trochu mrzí, no ich organizátorovi, štvornásobnému olympijskému šampiónovi Michaelovi Johnsonovi, nič nevyčíta. "Nikomu nič nedlží. Má právo skúsiť, čo si myslí, že je najlepšie. Uvidíme, ako to dopadne. Skok o žrdi má za sebou veľa úspešných súťaží, dokáže byť zaujímavý sám o sebe," doplnil švédsky žrdkársky fenomén.