Duplantis má na ME tretie zlato v sérii, svetový rekord odolal

Na snímke slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová oslavuje striebro vo finále žien na 800 metrov na majstrovstvách Európy v atletike v Ríme v stredu 12. júna 2024. Foto: TASR/AP

ME v Ríme - finálové výsledky VI. súťažného dňa



Ženy



800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:58,65 min, 2. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:58,79, 3. Anais Bourgoinová (Fr.) 1:59,30, 4. Léna Kandissounonová (Fr.) 1:59,81, 5. Majtie Kolbergová (Nem.) 1:59,87, 6. Anna Wielgoszová (Poľ.) 1:59,99



4x100 m: 1. Veľká Británia (Dina Asherová-Smithová, Desiree Henryová, Amy Huntová, Daryll Neitová) 41,91 s, 2. Francúzsko (Orlann Olierová, Gémima Josephová, Helene Parisotová, Sarah Richardová) 42,15, 3. Holandsko (Nadine Visserová, Marije van Hunenstijnová, Minke Bisschopsová, Tasa Jiyová) 42,46, 4. Nemecko 42,61, 5. Španielsko 42,84, 6. Belgicko 43,48



4x400 m: 1. Holandsko (Lieke Klaverová, Cathelijn Peetersová, Lisanne de Witteová, Femke Bolová) 3:22,39 min, 2. Írsko (Sophie Beckerová, Rhasidat Adelekeová, Phil Healyová, Sharlene Mawdsleyová) 3:22,71, 3. Belgicko (Naomi van den Broecková, Imke Vervaetová, Cynthia Bolingová, Helena Ponetteová) 3:22,95, 4. Taliansko 3:23,40, 5. Francúzsko 3:23,77, 6. Poľsko 3:23,91



diaľka: 1. Malaika Mihambová (Nem.) 722 cm, 2. Larissa Iapichinová (Tal.) 694, 3. Agate De Sousová (Portug.) 691, 4. Mikaelle Assaniová (Nem.) 691, 5. Hilary Kpatchová (Fr.) 688, 6. Annik Kälinová (Švajč.) 682







Muži



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:31,95 min - rekord šampionátu, 2. Jochem Vermeulen (Belg.) 3:33,30, 3. Pietro Arese (Tal.) 3:33,34, 4. Ruben Verheyden (Belg.) 3:33,40, 5. Adel Mechaal (Šp.) 3:33,58, 6. Raphael Pallitsch (Rak.) 3:33,60



10.000 m: 1. Dominic Lokinyomo Lobalu (Švajč.) 28:00,32 min, 2. Yann Schrub (Fr.) 28:00,48, 3. Thierry Ndikumwenayo (Šp.) 28:00,96, 4. Andreas Almgren (Švéd.) 28:01,16, 5. Jimmy Gressier (Fr.) 28:01,42, 6. Patrick Dever (V. Brit.) 28:04,43



4x100 m: 1. Taliansko (Matteo Melluzzo, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu) 37,82 s, 2. Holandsko (Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok, Nsikak Ekpo) 38,46, 3. Nemecko (Kevin Kranz, Owen Ansah, Deniz Almas, Lucas Ansah-Peprah) 38,52, 4. Belgicko 38,65, 5. Švajčiarsko 38,68, 6. Dánsko 39,21



4x400 m: 1. Belgicko (Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée, Alexander Doom) 2:59,84 min, 2. Taliansko (Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio) 3:00,81, 3. Nemecko (Manuel Sanders, Jean Paul Bredau, Marc Koch, Emil Agyekum) 3:00,82, 4. Francúzsko 3:01,43, 5. Španielsko 3:01,44, 6. Portugalsko 3:01,89



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 610 cm, 2. Emmanuel Karalis (Gréc.) 587, 3. Oleg Zernikel (Nem.) a Ersu Sasma (Turec.) obaja po 582, 5. Thibaut Collet (Fr.) 582, 6. Piotr Lisek (Poľ) 575



oštep: 1. Jakub Vadlejch (ČR) 88,65 m, 2. Julian Weber (Nem.) 85,94, 3. Oliver Helander (Fín.) 85,75, 4. Edis Matusevičius (Litva) 83,96, 5. Teura'itera'i Tupaia (Fr.) 82,98, 6. Lassi Etelätalo (Fín.) 82,80



Rím 13. júna (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová vybojovala striebornú medailu v behu na 800 m na ME v Ríme. V stredajšom finále zabehla 1:58,79 min a pre Slovensko získala prvý cenný kov na podujatí od roku 2018, keď získal rovnakú medailu v Berlíne Matej Tóth v chôdzi na 50 km. Nór Jakob Ingebrigtsen triumfoval po 5000 m aj na 1500 m a tretíkrát za sebou zvládol na ME double. Časom 3:31,95 min navyše prekonal rekord šampionátu. Tretíkrát za sebou si na ME pripísal prvenstvo aj v skoku o žrdi Švéd Armand Duplantis a zlepšil rekord ME na 610 cm, vlastný svetový rekord sa mu však pokoriť nepodarilo.Gajanová sa postarala o siedmu medailu pre Slovensko na kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti. Zlato získal v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfreitag, Tóth má v zbierke dve striebra z ME, rovnako ako kladivárka Martina Hrašnová, bronz vybojovala na 800 m v Barcelone Lucia Klocová.Gajanovej výkon z Olympijského štadióna v Ríme je druhý najlepší v kariére, rýchlejšie bežala iba pred rokom v Bellinzone 1:58,78 a dosiahla na olympijský limit do Paríža. V stredajšom finále potvrdila pozíciu favoritky Britka Keely Hodgkinsonová, ktorá získala zlato za 1:58,65 min, Gajanová sa vyšvihla k striebru výborným finišom na záverečnej stovke. Bronz patrí Francúzke Anais Bourgoinovej za 1:59,30.Zverenkyňa švajčiarskeho trénera Louisa Heyera zaznamenala najlepšie umiestnenie Slovenska na podujatí, prekonala aj Viktóriu Forsterovú, ktorá si zabehla finále na 100 m prek. a obsadila 8. miesto.sršala radosťou Gajanová v rozhovore pre RTVS.Duplantis prešiel súťažou bez problémov, prvýkrát mu spadla latka až pri pokusoch na svetový rekord 625. Najmä prvý z trojice skokov bol nádejný, druhýkrát v tomto roku však napokon vlastné historické maximum neprekonal. Zlepšil aspoň vlastný rekord šampionátu, ten predchádzajúci z Mníchova mal hodnotu 610 cm.Ingebrigtsen získal zlato na 1500 m i 5000 na ME v Berlíne 2018, Mníchove 2022 i v Ríme 2024. Na Stadio Olimpico prekonal svoj vlastný rekord šampionátu, ktorý mal z Mníchova hodnotu 3:32,76. Úradujúci olympijský šampión v tejto disciplíne potvrdil, že v Európe nemá konkurenciu. S prehľadom podľa očakávania triumfovali aj Taliani na 4x100 m. Štvorica Matteo Melluzzo, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta a Filippo Tortu zabehla 37,82. V rovnakej disciplíne žien si pripísali prvenstvo Britky, Dina Asherová-Smithová, Desiree Henryová, Amy Huntová, Daryll Neitová zvíťazili za 41,91.V dlhej štafete potvrdili pozíciu papierových favoritov na triumf Belgičania a Holanďanky. Belgičanov priviedol do cieľa na prvom mieste v čase 2:59,84 min Alexander Doom a získal po prvenstve na individuálnej štvorstovke druhé zlato na podujatí. To isté platí aj o Femke Bolovej, ktorá po suverénnom víťazstve na 400 m prek. priviedla k zlatu aj holandskú štafetu v čase 3:22,39 min.Prvej medaily na šampionáte sa dočkali Česi a hneď najcennejšej. Jakub Vadlejch v poslednej sérii hodil oštepom 88,65 m a zdolal Nemca Juliana Webera, ktorý mal na konte 85,94. Zlata sa však v posledný deň šampionátu dočkali aj Nemci a postarala sa o to podľa očakávania v diaľke Malaika Mihambová výkonom 722 cm. Striebro získala na radosť domácich priaznivcov Larissa Iapichinová, ktorá v poslednej sérii poskočila zo štvrtej skokom dlhým 694. Bronz získala za 691 Agate De Sousová, ktorá reprezentuje Portugalsko iba od tohto roku, predtým súťažila za Svätý Tomáš a Princov ostrov. Zlato pre Švajčiarsko zariadil rodák z Južného Sudánu Dominic Lokinyomo Lobalu v behu na 10.000 m časom 28:00,32 min.