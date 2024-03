Duplantis obhájil titul v žrdi výkonom 605 cm na halových MS

Halové MS v Glasgowe - finále:

MUŽI



800 m: 1. Bryce Hoppel (USA) 1:44,92 min - svetový výkon roka, 2. Andreas Kramer (Švéd.) 1:45,27, 3. Eliott Crestan (Belg.) 1:45,32, 4. Catalin Tecuceanu (Tal.) 1:46,39, 5. Mariano Garcia (Šp.) 1:48,77, Benjamin Robert (Fr.) diskvalifikácia



1500 m: 1. George Beamish (N. Zél.) 3:36,54 min, 2. Cole Hocker 3:36,69, 3. Hobbs Kessler (obaja USA) 3:36,72, 4. Isaac Nader (Portug.) 3:36,97, 5. Narve Gilje Nordas (Nór.) 3:37,03, 6. Adel Mechaal (Šp.) 3:37,76



4x400 m: 1. Belgicko (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Christian Iguacel, Alexander Doom) 3:02,54 min - svetový výkon roka, 2. USA (Jacory Patterson, Matthew Boling, Noah Lyles, Christopher Bailey) 3:02,60, 3. Holandsko (Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard, Tony van Diepen) 3:04,25, 4. Keňa 3:06,71 - kontinentálny rekord, 5. Poľsko 3:08,00, Portugalsko diskvalifikovali



výška: 1. Hamish Kerr (N. Zél.) 236 - svetový výkon roka, 2. Shelby McEwen (USA) 228, 3. Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 228, 4. Oleh Doroščuk (Ukr.) 224, 5. Jan Štefela (ČR) 224, 6. Vernon Turner (USA) 224



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 605 cm - svetový výkon roka, 2. Sam Kendricks (USA) 590, 3. Emmanuel Karalis (Gréc.) 585, 4. Christopher Nilsen (USA) 575, 5. Kurtis Marschall (Austr.) 575, 6. Thibaut Collet (Fr.) 565



sedemboj: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 6418 bodov, 2. Sander Skotheim (Nór.) 6407, 3. Johannes Erm (Est.) 6340, 4. Ken Mullings (Bah.) 6242, 5. Makenson Gletty (Fr.) 6187, 6. Vilém Stráský (ČR) 6080



ŽENY



800 m: 1. Tsige Dugumová (Et.) 2:01,90 min, 2. Jemma Reekieová (V. Brit.) 2:02,72, 3. Noélie Yarigová (Benin) 2:03,15, 4. Vivian Chebetová Kiprotichová (Keňa) 2:03,76, 5. Habitam Alemu (Et.) 2:03,89, 6. Halimah Nakaayiová (Uganda) 2:05,53



1500 m: 1. Freweyni Hailuová (Et.) 4:01,46 min, 2. Nikki Hiltzová 4:02,32, 3. Emily Mackayová (obe USA) 4:02,69; 4. Georgia Bell (V. Brit.) 4:03,47, 5. Diribe Weltejiová (Et.) 4:03,82, 6. Revee Walcottová-Nolanová (V. Brit.) 4:04,60;



60 m prek.: 1. Devynne Charltonová (Bahamy) 7,65 - svetový rekord, 2. Cyréna Sambová-Mayelová (Fr.) 7,74, 3. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 7,79, 4. Masai Russellová (USA) 7,81, 5. Sarah Lavinová (Ír.) 7,91, 6. Charisma Taylorová (Bah.) 7,92



4x400 m: 1. Holandsko (Lieke Klaverová, Cathelijn Peetersová, Lisanne de Witteová, Femke Bolová) 3:25,07 min - svetový výkon roka, 2. USA (Quanera Hayesová, Talitha Diggsová, Bailey Learová, Alexis Holmesová) 3:25,34, 3. V. Británia (Laviai Nielsenová, Lina Nielsenová, Amarachi Pipiová, Jessie Knightová) 3:26,36, 4. Belgicko 3:28,05, 5. Írsko 3:28,92, Jamajka nedobehla



diaľka: 1. Tara Davisová-Woodhallová 707 cm, 2. Monae Nicholsová (obe USA) 6,85, 3. Fatima Diameová (Šp.) 678, 4. Mikaelle Assaniová (Nem.) 677, 5. Annik Kälinová (Švajč.) 675, 6. Milica Gardaševičová (Srb.) 6,74



trojskok: 1. Thea LaFondová (Dominika) 15,01 m - svetový výkon roka, 2. Leyanis Perezová (Kuba) 14,90, 3. Ana Peleteirová (Šp.) 14,75, 4. Keturah Orjiová 14,36, 5. Jasmine Mooreová (obe USA) 14,15, 6. Charisma Taylorová (Bah.) 14,11

Glasgow 3. marca (TASR) - Bahamská atlétka Devynne Charltonová zabehla na halových MS v Glasgowe nový svetový rekord v behu na 60 m cez prekážky 7,65 s. Svoje vlastné historické maximum posunula o dve stotiny sekundy. Švédsky žrdkár Armand Duplantis obhájil titul vo svetovom výkone roka 605 cm, na úrovni svetového rekordu 624 trikrát neuspel.Charltonová prišla do Škótska ako jedna z dvoch svetových rekordérok, keď tento rok 11. februára zabehla v New Yorku 7,67. O päť dní neskôr však rovnaký čas zaznamenala v Albuquerque aj Američanka Tia Jonesová. Tá však pre zranenie na šampionát nepricestovala a Bahamčanka potvrdila pozíciu hlavnej favoritky a získala druhý cenný kov z vrcholného podujatia, pred dvoma rokmi v Belehrade vybojovala na HMS striebro. Na stupňoch víťazov ju doplnili strieborná Francúzka Cyréna Sambová-Mayelová (7,74) a bronzová Poľka Pia Skrzyszowská (7,79).Ambíciu útočiť na vlastný svetový rekord mal aj Duplantis, v súťaži sa však skôr trápil. Už pred záverečným rozuzlením mal na konte tri neplatné pokusy. Napokon však na druhý prekonal latku na úrovni 595 a rozhodol, 605 skočil až na tretí pokus. Striebro získal Sam Kendricks z USA za 590, bronz Grék Emmanuel Karalis výkonom 585.Belgičania obhájili prvenstvo v štafete 4x400 m a to vo svetovom výkone roka 3:02,54 min. Postaral sa o to predovšetkým Alexander Doom, ktorý rovnako ako deň predtým vo finále jednotlivcov na 400 proti Karstenovi Warholmovi rozhodol finišom v cieľovej rovinke. Tentokrát zdolal o šesť stotín sekundy Američana Christophera Baileyho a neumožnil tak získať na podujatí zlato Noahovi Lylesovi, ktorý sa predstavil na treťom úseku. Trojnásobný majster sveta z minuloročných MS v Budapešti testoval svoju výkonnosť na pre neho netradičnej trati, pretože premýšľa o možnosti získať v Paríži štyri zlaté medaily (100 m, 200 m, 4x100 m a 4x400). Z Glasgowa si však odniesol iba dve striebra, keďže na 60 m prehral s krajanom Christianom Colemanom.Aj v rovnakej disciplíne žien sa tešila zo zlata reprezentácia svetovej šampiónky na 400 m, Femke Bolová triumfovala spoločne s krajankami z Holandska vo svetovom výkone roka 3:25,07 min. Na 1500 m v pomalom behu zaskočil favoritov Novozélanďan George Beamish, ktorý všetkých v závere prešpurtoval a zvíťazil časom 3:36,54 min.Novozélanďan Hamish Kerr zažiaril v súťaži výškarov, keď triumfoval vo svetovom výkone roka 236 cm. Víťaz Banskobystrickej latky z roku 2023 mal až do rozhodujúcej výšky 231 cm čistý zápis a od druhého Američana Shelbyho McEwana mal napokon odstup až osem centimetrov, keď najlepší skok predviedol už s istotou titulu majstra sveta. S bronzom sa musel zmieriť obhajca titulu a víťaz tohtoročného podniku na Štiavničkách Kórejčan Wu Sang-hjok výkonom 224. Kerr vybojoval druhú medailu na vrcholnom podujatí, pred dvoma rokmi na HMS v Belehrade získal bronz.Historicky prvý cenný kov na významnom atletickom podujatí pre karibský štát Dominika a hneď najcennejší získala Thea LaFondová v trojskoku. Prvýkrát v kariére sa dostala cez hranicu 15 metrov a zvíťazila taktiež vo svetovom výkone roka 15,01 m.Pozíciu hlavnej favoritky v diaľke potvrdila Američanka Tara Davisová-Woodhallová, ktorá sa ako jediná dostala cez hranicu siedmich metrov a zvíťazila výkonom 707 cm. Švajčiar Simon Ehammer vylepšil v sedemboji striebornú pozíciu spred dvoch rokov z Belehradu a získal zlato so ziskom 6418 bodov.