FAMÓZNY ŠVÉD: Duplantis obhájil v skoku o žrdi vo svetovom rekorde

Paríž 5. augusta (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis obhájil zlatú medailu na olympijských hrách v Paríži v novom svetovom rekorde. Dvadsaťštyriročný pretekár triumfoval v pondelkovom finále výkonom 625 cm a svoje doterajšie svetové maximum vylepšil o jeden centimeter. Striebro získal Sam Kendricks z USA a bronz si vybojoval Grék Emmanuil Karalis.



Duplantis mal isté zlato už niekoľko minút predtým, keďže ako jediný pokoril šesťmetrovú hranicu. Kendricks si zapísal 595 a Karalis 590 cm. Švédsky reprezentant si následne zodvihol latku na hodnotu 610 cm, ktorú pokoril na prvý pokus a potom už na rekordnú hodnotu. Prvé dva skoky mu nevyšli, no v poslednom treťom sa mu už útok na svetový rekord podaril a rozjasal tak plné tribúny štadióna Stade de France. Okrem svetového rekordu, ktorý posunul deviatykrát v kariére, vylepšil aj ten olympijský. Ten držal od Ria 2016 Brazílčan Thiago Braz výkonom 603. Duplantisovi stačilo na zlato v Tokiu 2020 602 cm, keď následne trikrát neuspel na vtedajšej hodnote svetového rekordu 619 m.



Američan Kendricks, ktorý ako posledný zdolal "Monda" Duplantisa na veľkej súťaži na MS 2019, získal striebro a o jednu priečku si vylepšil umiestnenie z OH 2016. Karalis priviedol Grécko k prvej medaile v tejto disciplíne po 68 rokoch, keď na OH 1956 vybojoval rovnako bronz Georgios Rubanis.