Duplantis po prehre v Bruseli: Potreboval som budíček

Brusel 3. septembra (TASR) - Armand Duplantis po treťom neplatnom pokuse na 591 cm len neveriacky krútil hlavou, poriadne prekvapený bol aj Ernest John Obiena, ktorému tretí pokus na tejto výške vyšiel a ako prvý za vyše rok dokázal v piatok v Bruseli zdolať suveréna žrdkárskeho sektora.



Dvadsaťdvaročný Švéd tak prišiel o svoju víťaznú sériu, ktorá trvala od 28. augusta 2021 a vyhral počas nej 20 súťaží. Svetový rekordér a úradujúci olympijský víťaz, majster sveta i Európy skončil druhý na piatkovom podujatí Diamantovej ligy v Bruseli, kde ho zdolal práve Filipínec. Duplantis predtým naposledy prehral na mítingu DL Athletissima v Lausanne, ktorý sa konal vlani 26. augusta. O dva dni neskôr v Paríži už odštartoval svoju víťaznú sériu, ktorá trvala až do piatka.



"Veľa vecí som urobil technicky zle. Je pre mňa nezvyk skákať tak, ako som to predviedol tu. Možno som potreboval nejaký ´budíček´. Musím sem prísť aj na budúci rok a urobiť niečo špeciálne pre ľudí, ktorí prišli," povedal. Duplantis počas súťaže veril, že môže skákať vyššie, no nedokázal to pretaviť do svojich výkonov. "Určite som neskákal tak, ako som chcel. Som človek, robím chyby a určite som ich spravil aj tu. Na dráhe som nenašiel správny rytmus. Myslel som na nesprávne veci, to sa občas stane. Nie je to ľahké. Potrebujete byť v presnom uhle a so správnou rýchlosťou, aby ste vzlietli. To som tu nenašiel," povedal.



Duplantis tento rok doteraz zaznamenal 17 víťazstiev, pričom štrnásťkrát pokoril výšku šesť metrov. Za ten čas získal tituly na MS v hale v Belehrade, vonku v Eugene aj na ME v Mníchove, pričom v Srbsku (6,20 cm) a v Oregone (6,21 cm) vylepšil vlastný svetový rekord. Najbližšie ho čaká štart vo finále DL v Zürichu. To je na programe už na budúci týždeň a Duplantis verí, že predvedie oveľa lepší výkon: "Pokúsim sa vrátiť silnejší. Na konci sezóny chcem podať ďalší dobrý výkon a skončiť vysoko."



Obiena si pripísal nečakané víťazstvo a cenný skalp sériového šampióna. Bronzový medailista z MS dosiahol práve tam osobné maximum 5,94 cm. Teraz za ním tesne zaostal, no to ho nemrzelo a tešil sa z triumfu. "Chcelo to veľa šťastia, dobrý deň a niekoľko vynikajúcich výkonov, aby som zdolal ´Monda´. Vždy je mojím cieľom zvíťaziť, ale vždy mám v mysli aj magické číslo šesť metrov. To je to, na čo trénujem a naozaj si myslím, že som schopný skočiť túto výšku. Je to len otázka času a dobrých okolností," povedal.