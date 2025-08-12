Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Duplantis posunul svetový rekord v skoku o žrdi na 629 cm

Na snímke švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis počas halového mítingu ISTAF v Berlíne 14. februára 2025. Foto: TASR/AP

Latku v tejto výške prekonal druhým pokusom.

Budapešť 12. augusta (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord. Na atletickom mítingu v Budapešti skočil 629 cm a o jeden centimeter prekonal vlastný zápis z 15. júna tohto roka z domáceho podujatia Diamantovej ligy v Štokholme. Latku v tejto výške prekonal druhým pokusom.

Dvadsaťpäťročný Duplantis pokoril svetový rekord 13-krát v kariére a tretíkrát v tomto roku, vo februári posunul maximum na 627 cm v hale v Clermont-Ferrande. V utorok na mítingu Continental Tour Gold v Budapešti mal víťazstvo isté už na 611 cm, následne sa dvojnásobný olympijský šampión pokúsil zaútočiť na svetový rekord a na druhý pokus uspel. Na Memoriáli Istvána Gyulaia triumfoval pred Emmanouilom Karalisom z Grécka (602) a Kurtisom Marschallom z Austrálie (582).
