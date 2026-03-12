< sekcia Šport
Duplantis posunul vlastný svetový rekord v žrdi na 631 cm
Na domácom mítingu v Uppsale prekonal latku na rekordnej výške hneď na prvý pokus.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Uppsala 12. marca (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis zlepšil svoj vlastný svetový rekord v skoku o žrdi na 631 cm. Na domácom mítingu v Uppsale prekonal latku na rekordnej výške hneď na prvý pokus.
Dvadsaťšesťročný Duplantis prekonal historické maximum pätnástykrát v kariére a nadviazal na svoje vystúpenie na MS v Tokiu, kde v posledných pretekoch sezóny ako prvý v histórii zvládol skočiť 630 cm. V roku 2025 dokázal posunúť úroveň svetového rekordu celkovo štyrikrát. Týždeň pred štartom halových MS v poľskej Toruni sa tak ukázal vo výbornej forme, na podujatí môže získať štvrté zlato v sérii.
Dvadsaťšesťročný Duplantis prekonal historické maximum pätnástykrát v kariére a nadviazal na svoje vystúpenie na MS v Tokiu, kde v posledných pretekoch sezóny ako prvý v histórii zvládol skočiť 630 cm. V roku 2025 dokázal posunúť úroveň svetového rekordu celkovo štyrikrát. Týždeň pred štartom halových MS v poľskej Toruni sa tak ukázal vo výbornej forme, na podujatí môže získať štvrté zlato v sérii.