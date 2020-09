Výškar Bubeník skončil v Ríme šiesty, Duplantis prekonal 615 cm

Diamantová liga v Ríme:



muži:



100 m:

1. Akani Simbine (JAR) 9,96 s,

2. Arthur Cissé (Pobr. Slon.) 10,04,

3. Filippo Tortu (Tal.) 10,09



400 m:

1. Edoardo Scotti (Tal.) 45,21 s,

2. Jusef Karam (Kuvajt) 45,25,

3. Karol Zalewski (Poľ.) 45,48



3000 m:

1. Jacob Kiplimo (Uganda) 7:26:64 min - svetový výkon roka,

2. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 7:27:05,

3. Stewart McSweyn (Austr.) 7:28:02



110 m prek.:

1. Andrew Pozzi (V. Brit.) 13,15 s,

2. Aaron Mallet (USA) 13,23,

3. Freddie Crittenden (USA) 13,31



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 47,07 s,

2. Ludvy Vaillant (Fr.) 48,69,

3. Rasmus Mägi (Est.) 48,72



výška:

1. Andrij Procenko (Ukr.) 230 cm,

2. Gianmarco Tamberi (Tal.) 227,

3. Stefano Sottile (Tal.) 218,... 6. Matúš BUBENÍK (SR) 218



žrď:

1. Armand Duplantis (Švéd.) 615 cm - svetový výkon roka,

2. Ben Broeders (Belg.) 580,

3. Ernest John Obiena (Filipíny) 580



guľa:

1. Nick Ponzio (USA) 21,09 m,

2. Payton Otterdahl (USA) 20,85,

3. Leonardo Fabbri (Tal.) 20,69





ženy:



100 m:

1. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 10,85 s - svetový výkon roku,

2. Aleia Hobbsová (USA) 11,12,

3. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 11,14



400 m:

1. Lieke Klaverová (Hol.) 50,98 s,

2. Agné Serksnieneová (Litva) 51,80,

3. Justyna Swieta-Erseticová (Poľ.) 51,94



800 m:

1. Jemma Reekieová (V. Brit.) 1:59:76 min,

2. Hedda Hynneová (Nór.) 2:00:24,

3. Laura Muirová (V. Brit.) 2:00:49



100 m prek.:

1. Nadine Visserová (Hol.) 12,72 s,

2. Luminosa Bogliolová (Tal.) 12,83,

3. Payton Chadwicková (USA) 12,89



400 m prek.:

1. Femke Bolová (Hol.) 53,90 s,

2. Anna Ryžykovová (Ukr.) 54,54,

3. Viktorija Tkačuková (Ukr.) 54,93,... 7. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 56,02



výška:

1. Julija Levčenková (Ukr.) 198 cm,

2. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 195,

3. Nicola McDermottová (Austr.) 195

Rím 17. septembra (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis predviedol na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Ríme najlepší výkon pod holým nebom v histórii 615 cm. O jeden centimeter tak prekonal Ukrajinca Sergeja Bubku, ktorý držal primát od júla roku 1994. Duplantisov absolútny svetový rekord má hodnotu 618 cm. Predviedol ho 15. februára 2020 v hale v Glasgowe.Duplantisov výkon by pred zmenou pravidiel v roku 2000 bol svetovým rekordom. Pre dvadsaťročného žrdkára bolo jeho prekonanie v tohtoročnej letnej sezóne vyššou prioritou, ako vylepšenie svojho vlastného absolútneho maxima. Najbližšie sa k svojmu cieľu dostal 2. septembra na exhibičnom mítingu Diamantovej ligy v Lausanne. Na Námestí Európy prekonal latku vo výške 607 cm. Definitívne uspel až na prázdnom Olympijskom štadióne v Ríme a to na druhý pokus.Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila 7. priečku v behu na 400 m prek. v čase 56,02 sekundy. Pri svojej premiére na najprestížnejšej atletickej sérii zaostala za svojím sezónnym aj kariérnym maximom o 0,83 s. Štyri zo šiestich Zapletalovej súperiek si vylepšili sezónne maximum. Zvíťazila Holanďanka Femke Bolová v čase 53,90.Výškar Matúš Bubeník skončil na 6. mieste výkonom 218 cm. Ten je iba o tri centimetre slabší ako jeho najlepší výkon sezóny. Zverenec trénerskej dvojice Jaroslav Bába, Josef Karas dostal pozvánku do Ríma dostal až na poslednú chvíľu, keď sa odhlásil líder svetových tabuliek Maxim Nedosekov z Bieloruska. Bubeník prekonal latku vo výške 205 cm na prvý pokus, 210 na druhý a 215 i 218 na tretí. Z triumfu sa tešil Ukrajinec Andrij Procenko výkonom 230 cm.Kvalitný výkon predviedla na najkratšom ženskom šprinte Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová, ktorá časom 10,85 vylepšila najlepšie tohtosezónne maximum. Nórsky prekážkar Karsten Warholm sa tentokrát nedostal pod 47 sekúnd, no aj tak suverénne dominoval výkonom 47,07 sekundy.Vysokú úroveň mal aj beh na 3000 metrov mužov. Zvíťazil Uganďan Jacob Kiplimo, ktorý časom 7:26:64 min vylepšil rekord Diamantovej ligy a zaznamenal aj tohtoročné svetové maximum. Druhému Nórovi Jakobovi Ingebrigtsenovi nestačil na triumf ani nový národný rekord 7:27:05 a aj tretí Austrálčan Stewart MCSweyn výkonom 7:28,02 vylepšil kontinentálny rekord.Seriál Dimantovej ligy má pred sebou už iba záverečné podujatie. To sa bude konať 25. septembra v Dauhe.