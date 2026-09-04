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Duplantis sa odhlásil tesne pred štartom súťaže

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Švédsky atlét Armand Duplantis. Foto: TASR/AP

Duplantis uviedol, že cítil mierne napätie v nohe.

Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa odhlásil z finále Diamantovej ligy tesne pred štartom piatkovej súťaže. Svetový rekordér to oznámil organizátorom priamo na štadióne v Bruseli.

„Mondo“ tak prišiel o šancu zabojovať o šiesty triumf vo finále DL v sérii. Dvojnásobný olympijský šampión a trojnásobný majster sveta si podal ruky s ostatnými žrdkármi a zamával divákom. Po jeho odstúpení bol hlavný favorit na triumf Grék Emmanouil Karalis.

Duplantis uviedol, že cítil mierne napätie v nohe. Problém sa objavil aj počas rozcvičky. „Je to hrozné. Vždy chcete súťažiť. Láme mi to srdce. Toto tak veľmi nenávidím,“ citovala ho agentúra AFP.
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