Duplantis sa rozhodol vynechať halové ME, sústredí sa na leto

Štokholm 21. februára (TASR) - Švédsky žrdkár Armand Duplantis nebude obhajovať zlatú medailu na atletických halových ME v Istanbule. Aktuálny svetový rekordér sa chce sústrediť na sezónu pod holým nebom.



Dvadsaťtriročný Duplantis je držiteľ všetkých medzinárodných titulov, v auguste ho čaká obhajoba prvenstva na majstrovstvách sveta v Budapešti. "Dúfali sme, že bude štartovať. Už v decembri nás však informoval, že halové ME nebudú jeho prioritou. Sme si na sto percent istí, že jeho plány sú v súlade s jeho túžbami byť v maximálnej forme v čase, keď sa to bude počítať najviac," povedala podľa AFP vedúca švédskej výpravy a bývalá úspešná skokanka do výšky Kajsa Bergqvistová.