Duplantis stanovil nový rekord mítingu v Berlíne

Berlín 15. februára (TASR) - Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis vytvoril nový rekord halového mítingu ISTAF v Berlíne. Vo svojom prvom súťažnom vystúpení po zimnej prestávke si v Nemecku pripísal výkon 610 cm.



"Mondo" sa potom pokúsil vylepšiť vlastný svetový rekord z poľského Chorzówa (626 cm). Na métu 627 cm však nestačil, latku vo výške 610 cm prekonal "až" na druhý pokus. "Bol to dobrý úvod sezóny. Samozrejme, bola to prvá súťaž, takže som trochu vyšiel z cviku, ale myslím si, že energia publika mi tu naozaj pomohla," konštatoval Duplantis podľa AP.



Dvadsaťpäťročný fenomén prepísal počas kariéry vonkajší svetový rekord desaťkrát, halový päťkrát. Minulý rok sa mu podarili hneď tri svetové rekordy. Na úvodnom mítingu Diamantovej ligy v čínskom meste Sia-men skočil 624 cm, OH v Paríži ovládol s výkonom 625 cm a tento zápis posunul o ďalší centimeter na augustovom mítingu DL v Poľsku.