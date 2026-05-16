Duplantis v Šanghaji sveťák neposunul, Warholma zdolal Dos Santos
Schilderová vôbec prvýkrát v kariére prehodila hranicu 21 m a rekord Diamantovej ligy zlepšila po 14 rokoch.
Autor TASR
Šanghaj 16. mája (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis triumfoval na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy v Šanghaji výkonom 612 cm. Trikrát sa pokúsil prekonať aj úroveň vlastného svetového rekordu na 632 cm, no neuspel. Diváci na štadióne v okrese Kche-čchiao videli sedem svetových výkonov roka, jeden z nich bol zároveň aj rekord Diamantovej ligy, keď holandská guliarka Jessica Schilderová vrhla 21,09 m.
Duplantis v tomto kalendárnom roku už jeden svetový rekord predviedol, v marci na domácej pôde v špecializovanom halovom mítingu v Uppsale posunul svoje maximum na 631 cm. „Mal som aj dnes na to, aby som ho skočil, hoci moje telo dostalo v uplynulých týždňoch v tréningu dosť zabrať. Cítil som sa dobre, celkovo som s výkonom spokojný,“ uviedol Duplantis podľa AFP.
Schilderová vôbec prvýkrát v kariére prehodila hranicu 21 m a rekord Diamantovej ligy zlepšila po 14 rokoch. Doterajšie maximum držala Novozélanďanka Valerie Adamsová, ktorá v máji 2012 vrhla v Ríme 21,03.
Svetový rekordér v behu na 400 m prek. Nór Karsten Warholm sa musel skloniť pred Brazílčanom Alisonom dos Santosom v behu na 300 m prek., ktorý sa však v hodnotení seriálu bude počítať ako tradičná štvorstovka prekážok. Majster sveta z Eugene 2022 zabehol na netradičnej trati druhý najlepší čas histórie 33,01 s, Warholm zaostal o štyri stotiny sekundy.
Mimoriadne silná konkurencia sa zišla v behu žien na 100 m prek. Zvíťazila úradujúca olympijská šampiónka Masai Russellová z USA vo výkone roka 12,25 s, druhá dobehla zlatá z halových MS v Toruni z tohto roku Bahamčanka Devynne Charltonová (12,38) a tretia svetová rekordérka Tobi Amusanová z Nigérie (12,41).
Na stovke zvíťazil prekvapujúco Gift Leotlela z Juhoafrickej republiky, keď v prvej dráhe zabehol 9,97 s. Zdolal tak favorizovaných súperov Ferdinanda Omanyalu z Kene (9,98) i Američana Kennetha Bednareka (10,01).
Sezónne maximum predviedli na 3000 m Nemec Mohamed Abdilaahi v národnom rekorde 7:25,77 min, Etiópčanka Birke Haylomová na 1500 m (3:55,56 min), Peruth Chemutaiová z Ugandy na 3000 m prek. (8:51,47 min) a Keňanka Faith Kipyegonová na 5000 m (14:24,14 min) v pretekoch, ktoré sa nepočítali do hodnotenia Diamantovej ligy.
Diamantová liga - míting v Šanghaji:
Muži
100 m: 1. Gift Leotlela (JAR) 9,97 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 9,98, 3. Kenneth Bednarek (USA) 10,01
800 m: 1. Mark English (Ír.) 1:43,85 min, 2. Kethobogile Haingura (Bot.) 1:43,89, 3. Brandon Miller (USA) 1:44,00
3000 m: 1. Mohamed Abdilaahi (Nem.) 7:25,77 min. - svetový výkon roka, 2. Reynold Cheruiyot (Keňa) 7:26,11, 3. Andreas Almgren (Švéd.) 7:26,48
110 m prek.: 1. Jamal Britt (USA) 13,07 s, 2. Cordell Tinch (USA) 13,10, 3. Rašiddo Muratake (Jap.) 13,18
300 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 33,01 s - svetový výkon roka, 2. Karsten Warholm (Nór.) 33,05, 3. Matheus Lima (Braz.) 33,75
žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 612 cm, 2. Kurtis Marschall (Austr.) 580, 3. Thibaut Collet (Fr.), Menno Vloon (Hol.) a Sam Kendricks (USA) všetci 570
disk: 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 70,58 m, 2. Matthew Denny (Austr.) 67,54, 3. Daniel Stahl (Švéd.) 66,71
Ženy
200 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 22,07 s, 2. Shaunae Millerová-Uibová (Bah.) 22,26, 3. Anavia Battleová (USA) 22,40
400 m: 1. Nickisha Pryceová (Jam.) 49,75 s, 2. Aaliyah Nickole Butlerová (USA) 49,78, 3. Roxana Gomezová (Kuba) 50,24
1500 m: 1. Birke Haylomová (Et.) 3:55,56 min - svetový výkon roka, 2. Tsige Dugumová (Et.) 3:55,71, 3. Abbey Caldwellová (Austr.) 3:56,12
100 m prek.: 1. Masai Russellová (USA) 12,25 s - svetový výkon roka, 2. Devynne Charltonová (Bah.) 12,38, 3. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,41
3000 m prek.: 1. Peruth Chemutaiová (Ug.) 8:51,47 min - svetový výkon roka, 2. Faith Cherotichová (Keňa) 8:51,48, 3. Marwa Bouzayaniová (Tun.) 8:58,09
5000 m (mimo DL): 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 14:24,14 - svetový výkon roka, 2. Likina Amebawová (Et.) 14:24,21, 3. Senayet Getachewová (Et.) 14:24,71
diaľka: 1. Monae Nicholsová (USA) 689 cm, 2. Natalia Linaresová (Kol.) 678, 3. Lex Brownová (USA) 675
guľa: 1. Jessica Schilderová (Hol.) 21,09 m - rekord DL, svetový výkon roka, 2. Chase Jacksonová (USA) 20,46, 3. Sarah Mittonová (Kan.) 20,42
