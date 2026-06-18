< sekcia Šport
Duplantis vydal ďalší singel, spieva v ňom o svojej manželke
Dvadsaťšesťročný Švéd utrpel 7. júna na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme prvú prehru po troch rokoch a práve nová pieseň mu podľa jeho vlastných slov pomohla vzchopiť sa.
Autor TASR
Štokholm 18. júna (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis zložil ďalšiu pieseň. Skladbu s názvom „Midsummer“ venoval svojej manželke Desire Inglanderovej, ktorú si zobral minulý týždeň vo francúzskom Cannes.
Nová skladba fenomenálneho žrdkára je o jeho prvom stretnutí s Inglanderovou. „Chcem ťa tak veľmi, až to bolí. Na letný slnovrat si mi ukradla srdce,“ spieva v nej „Mondo“. „Pieseň je nielen poctou najkrajšiemu sviatku zo všetkých, ale aj dňu, keď som stretol svoju súčasnú manželku,“ uviedol dvojnásobný olympijský šampión podľa DPA.
Dvadsaťšesťročný Švéd utrpel 7. júna na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme prvú prehru po troch rokoch a práve nová pieseň mu podľa jeho vlastných slov pomohla vzchopiť sa. Už Duplantisov prvý singel „Bop“ sa vo Švédsku tešil obľube a pätnásťnásobný svetový rekordér má zložiť aj oficiálnu hymnu pre prvý ročník ultimátnych majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia 11. až 13. septembra v Budapešti.
Nová skladba fenomenálneho žrdkára je o jeho prvom stretnutí s Inglanderovou. „Chcem ťa tak veľmi, až to bolí. Na letný slnovrat si mi ukradla srdce,“ spieva v nej „Mondo“. „Pieseň je nielen poctou najkrajšiemu sviatku zo všetkých, ale aj dňu, keď som stretol svoju súčasnú manželku,“ uviedol dvojnásobný olympijský šampión podľa DPA.
Dvadsaťšesťročný Švéd utrpel 7. júna na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme prvú prehru po troch rokoch a práve nová pieseň mu podľa jeho vlastných slov pomohla vzchopiť sa. Už Duplantisov prvý singel „Bop“ sa vo Švédsku tešil obľube a pätnásťnásobný svetový rekordér má zložiť aj oficiálnu hymnu pre prvý ročník ultimátnych majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia 11. až 13. septembra v Budapešti.