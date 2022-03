Duplantis vylepšil svetový rekord v skoku o žrdi na 620 cm

Halové MS v Belehrade - finálové výsledky:

muži

1500 m:

1. Samuel Tefera (Et.) 3:32,77 min - rekord šampionátu

2. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:33,02

3. Abel Kipsang (Keňa) 3:33,36

4. Teddese Lemi (Et.) 3:33,59

5. Oliver Hoare (Austr.) 3:34,36

6. Neil Gourley (V. Brit.) 3:35,87



3000 m:

1. Selemon Barega 7:41,38 min

2. Lamecha Girma (obaja Et.) 7:41,63

3. Marc Scott (V. Brit.) 7:42,02

4. Daniel Simiu Ebenyo 7:42,97

5. Jacob Krop (obaja Keňa) 7:43,26

6. Zouhair Talbi (Mar.) 7:43,45



60 m prek.:

1. Grant Holloway (USA) 7,39 s

2. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 7,50

3. Jarret Eaton (USA) 7,53

4. Asier Martinez (Šp.) 7,57

5. Chris Douglas (Austr.) 7,60

6. David King (V.Brit.) 7,62



štafeta 4x400 m:

1. Belgicko 3:06,52

2. Španielsko 3:06,82

3. Holandsko 3:06,90

4. Poľsko 3:07,81

5. Česko 3:07,98

6. Veľká Británia 3:08,30



výška:

1. Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 234 cm

2. Loic Gasch (Švaj.) 231

3. Gianmarco Tamberi (Tal.) a Hamish Kerr (N. Zél.) obaja 231

5. Thiago Moura (Braz.) 231 - halový kontinentálny rekord

6. Thomas Carmoy (Belg.) 228



žrď:

1. Armand Duplantis (Švéd.) 620 cm - svetový rekord

2. Thiago Braz (Braz.) 595

3. Christopher Nilsen (USA) 590

4. Valentin Lavillenie (Fr.) 585

5. Ben Broders (Belg.) a Menno Vloon (Hol.) obaja 575



ženy

800 m:

1. Ajee Wilsonová (USA) 1:59,09 min

2. Freweyni Hailuová (Et.) 2:00,54

3. Halimah Nakaayiová (Uganda) 2:00,66

4. Natoya Gouleová (Jam.) 2:01,18

5. Catriona Bissetová (Austr.) 2:01,24

6. Lindsey Buttenworthová (Kan.) 2:03,21



štafeta 4x400 m:

1. Jamajka 3:28,40 min

2. Holandsko 3:28,57

3. Poľsko 3:28,59

4. USA 3:28,63

5. Veľká Británia 3:29,82

6. Belgicko 3:33,61



diaľka:

1. Ivana Vuletová (Srb.) 706 cm

2. Ese Brumeová (Nigéria) 685

3. Lorraine Ugenová (V.Brit.) 682

4. Tiffany Flynnová 678

5. Quanesha Burksová (obe USA) 677

6. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 673



trojskok:

1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,74 m - svetový rekord

2. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,74

3. Kimberly Willimsová (Jam.) 14,62

4. Thea LaFondová (Dom.) 14,53

5. Liadagmis Poveová (Kuba) 14,45

6. Patricia Mamonová (Portug.) 14,42



Belehrad 20. marca (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis vylepšil o jeden centimeter svoj vlastný svetový rekord v skoku o žrdi. Na 18. halovom svetovom šampionáte v Belehrade prekonal v nedeľu latku vo výške 620 cm.Dvadsaťdvaročný Švéd už 7. marca posunul historické maximum v rovnakej hale na 619 počas mítingu. Prvé dva pokusy v nedeľu pritom vôbec nevyzerali nádejne a Duplantis latku vôbec neatakoval. Na tretíkrát však uspel, hoci sa latka výrazne zatriasla. Olympijský šampión z Tokia získal vôbec svoje prvé zlato zo svetových šampionátov.Venezuelčanka Yulimar Rojasová ešte v dopoludňajšom programe zlepšila svetový rekord v trojskoku. V poslednom šiestom pokuse doletela na métu 15,74 m a o sedem centimetrov prekonala vlastné absolútne maximum z OH v Tokiu. Suverénnym spôsobom získala tretie zlato na svetovom halovom šampionáte v sérii. Súťaž úplne ovládla, keď sa cez 15-metrovú hranicu dostala ako jediná a to hneď štyrikrát, zvyšné dva pokusy boli prešľapy. Druhá skončila Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková výkonom 14,74, ktorej všetky doterajšie úspechy pochádzajú zo skoku do diaľky.Svetový rekord vyrovnal aj Američan Grant Holloway na trati 60 m prek. už v semifinále, keď vyrovnal svoje vlastné absolútne maximum 7,29 s. Vo finále nepreskočil všetky prekážky čisto, no aj čas 7,39 mu s prehľadom stačil na zlato.Obhajca titulu v behu na 1500 m Samuel Tefera z Etópie zdolal v cieľovej rovinke svetového rekordéra Jakoba Ingebrigtsena. Časom 3:32,77 min vylepšil aj rekord šampionátu. Ten predchádzajúci pritom držal jeho slávny krajan Haile Gebrsellasie ešte zo šampionátu v Maebaši 1999. Osemstovku žien ovládla Američanka Ajee Wilsonová v čase 1:59,09 min a dočkala sa prvého zlata z významného podujatia. Z halových MS má pritom už dve striebra a z "vonkajších" MS dva bronzové kovy.Štafetu mužov 4x400 m vyhrali Belgičania v čase 3:06,52 min. Využili absenciu favorizovaných Američanov, ktorí vypadli v semifinále, keď sa im na dráhe zranil finišman Isaiah Harris. Ani medzi ženami Američanky na medailu nedosiahli, keď skončili tesne pod stupňami víťazov. Zlato získali po presvedčivom výkone Jamajčanky za 3:28,40 min.Domáca hviezda Ivana Vuletová, za slobodna Španovičová, potešila 10.000 divákov v hale a vyhrala skok do diaľky. Ako jediná preskočila hranicu 7 metrov (706 cm) a obhájila titul.V súťaži výškarov potvrdil post svetovej jednotky Wu Sang-hjok z Kórejskej republiky. Víťaz tohtoročnej Banskobystrickej latky dosiahol výkon 234 cm už prvým pokusom. Striebro získal Švajčiar Loic Gasch za 231. Olympijský šampión z Tokia, Talian Gianmarco Tamberi, absolvoval v Belehrade prvú súťaž v sezóne a prekonanie 231 cm na druhý pokus mu stačilo na bronz, ktorý získal spoločne s Novozélanďanom Hamishom Kerrom.