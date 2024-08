Duplantis vylepšil svetový rekord v skoku o žrdi na 626 cm

Chorzów 25. augusta (TASR) - Švédsky žrdkársky fenomén Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord. Po tom, čo skočil na OH v Paríži 625 cm, posunul jeho hodnotu na nedeľňajšom podujatí Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe na 626 cm.



Latku prekonal na druhý pokus, pričom na predošlý rekord potreboval v Paríži tri. Vtedy posunul najlepší výkon olympijskej histórie o priepastných 22 cm. "Mondo" skočil v Chorzowe na prvý pokus 562, 592 aj 600 cm. Svoju neuveriteľnú výkonnosť potvrdil skokom, pri ktorom sa síce latka mierne zatriasla, no nič to nezmenilo na tom, že 24-ročný Švéd vylepšil rekord už tretíkrát v tomto roku.