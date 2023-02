Duplantis posunul svetový rekord v žrdi na 622: Akoby som levitoval

New York 26. februára (TASR) - Švédsky atlét Armand Duplantis prekonal o centimeter svoj vlastný svetový rekord v skoku o žrdi. Na halovom mítingu vo francúzskom meste Clermont-Ferrand prekonal latku vo výške 622 cm.



Predchádzajúce maximum dosiahol 23-ročný Švéd pod holým nebom na majstrovstvách sveta v Eugene uplynulé leto. Vo Francúzsku uspel pred zaplnenou štvortisícovou halou na tretí pokus. "Pri takýchto momentoch, keď je energia na maxime, akoby som levitoval. Mal som pocit, akoby sa moje telo počas skoku ani nedotýkalo zeme," povedal podľa AFP nadšený Duplantis po triumfe na mítingu, ktorý organizuje vo svojom rodisku predchádzajúci svetový rekordér Renaud Lavillenie.



"Ohromné. Myslím si, že sa to stalo práve pre to, že Renaud znamená pre mňa tak veľa. Odkedy som začal súťažiť, bol pre mňa najväčšou inšpiráciou, najväčším vzorom. On mi pomohol uveriť, že naozaj dokážem prekonať svetový rekord," vyzdvihol stále aktívneho súpera Duplantis.



Keď Lavillenie prekonal svetový rekord, tak to bolo taktiež na mítingu v rodisku predchádzajúceho držiteľa. Vo februári 2014 dosiahol v hale v Donecku pred zrakom Sergeja Bubku výkon 616.