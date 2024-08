Duplantis zvíťazil v Lausanne, s 615 cm zlepšil rekord mítingu

Diamantová liga v Lausanne



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 615 cm, 2. Sam Kendricks (USA) 592, 3. Sondre Guttormsen (Nór.), Kurtis Marschall (Austr.), Ernest John Obiena (Fil.) 582, 6. Emmanuel Karalis (Gr.) 5,82



Lausanne 21. augusta (TASR) - Švédsky žrdkár Armand Duplantis nadviazal na svoj fenomenálny výkon z OH v Paríži a zvíťazil na podujatí atletickej Diamantovej ligy v Lausanne. Výkonom 615 cm o päť centimetrov zlepšil vlastný rekord mítingu, ktorý utvoril vo švajčiarskom meste pred dvoma rokmi. Na druhom mieste skončil rovnako ako na OH 2024 Američan Sam Kendricks s výkonom 592 cm, na spoločnej tretej priečke sa umiestnili Nór Sondre Guttormsen, Kurtis Marschall z Austrálie a Ernest John Obiena z Filipín (582). Bývalý držiteľ svetového rekordu Renaud Lavillenie z Francúzska obsadil ôsme miesto (572).Stredajšia súťaž skokanov o žrdi predchádzala hlavnému štvrtkovému programu na Stade Olympique de la Pontaise, konala sa ako mestské podujatie na Place de la Navigation pri brehu Ženevského jazera. Atraktívne preteky sledovalo približne 5000 divákov, ktorí vyburcovali 24-ročného Švéda k excelentnému, aj keď tentoraz nie rekordnému výkonu. Duplantisovi dokázal konkurovať opäť iba Kendricks. Obaja ako jediní zvládli 592 cm, navyše na prvý pokus. "Mondo" potom na prvý raz skočil aj 600, kým Američan neuspel ani na trikrát. Duplantis ako istý víťaz potom skúšal ďalej na 615 a latku sa mu na tretí pokus pri silnejúcom vetre podarilo napokon preskočiť, čím utvoril nielen nový rekord mítingu, ale aj nové maximum na švajčiarskej pôde. Fenomenálny pretekár už na 620 cm ďalej nepokračoval, neútočil ani na vlastný svetový rekord 625 cm, ktorý utvoril pred dvoma týždňami na OH v Paríži.," povedal Duplantis pre oficiálnu webstránku Diamantovej ligy.