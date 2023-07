Duplantisovi útok doma na svetový rekord nevyšiel, vyhral za 605 cm

Míting Diamantovej ligy v Paríži - výsledky:



Muži



100 m:

1. Akani Simbine (JAR) 10,03 s,

2. Reece Prescod (V. Brit.) 10,14,

3. Joshua Hartmann (Nem.) 10,23



400 m:

1. Zakhiti Nene (JAR) 45,30 s,

2. Emmanuel Bamidele (Nigéria) 45,48,

3. Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 45,57;



800 m:

1. Djamel Sedjati (Alž.) 1:44,59 min,

2. Saul Ordonez (Šp.) 1:44,67,

3. Gabriel Tual (Fr.) 1:44,85



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 47,57 s,

2. Kyron McMaster (Brit. Pan. o.) 48,94,

3. Rasmus Mägi (Est.) 49,04



3000 m prek.:

1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:09,84 min,

2. Getnet Wale 8:12,27,

3. Abrham Sime (obaja Et.) 8:16,82



výška:

1. Hamish Kerr (N. Zél.) 224 cm,

2. Thomas Carmoy (Belg.) 220,

3. Andrej Procenko (Ukr.) 216



žrď:

1. Armand Dupalntis (Švéd.) 605 cm,

2. Ernest John Obiena (Fil.) 582,

3. Paal Haugen Lillefosse (Nór.) 572



disk:

1. Kristjan Čeh (Slovin.) 69,83 m,

2. Daniel Stahl (Švéd.) 67,57,

3. Andrius Gudžius (Litva) 67,19





Ženy



200 m:

1. Daryll Neitová (V. Brit.) 22,50 s,

2. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 22,58,

3. Jael Bestueová (Šp.) 22,59



1500 m:

1. Freweyni Hailuová 4:02,31 min,

2. Diribe Weltejiová 4:02,79,

3. Hirut Mesheshová (všetky Et.) 4:03,01



5000 m:

1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:36,52 min,

2. Lemlem Hailuová 14:38,06,

3. Medina Eisová (obaja Et.) 14:40,02



100 m prek.:

1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,52 s,

2. Sarah Lavinová (Ír.) 12,73,

3. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 12,78



diaľka:

1. Larissa Iapichinová (Tal.) 669 cm,

2. Malaika Mihambová (Nem.) 666,

3. Ivana Vuletová (Srb.) 658



disk:

1. Sandra Perkovičová (Chorv.) 64,49 m,

2. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 62,96,

3. Kristin Pudenzová (Nem.) 62,33

Štokholm 2. júla (TASR) - Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis zo Švédska potešil v nedeľu divákov na domovskom atletickom mítingu Diamantovej ligy v Štokholme, keď zvíťazil výkonom 605 cm. Historické maximum sa pokúsil trikrát vylepšiť, no latku vo výške 623 cm neprekonal. Bez prehry zostáva v sezóne aj slovinský diskár Kristjan Čeh, ktorý triumfoval hodom dlhým 69,83 m.Atlétom na Olympijskom štadióne neprialo počasie, súťaže sa konali v chlade a pri vytrvalom daždi a aj preto sa výkony nepribližovali k najlepším v sezóne. Súťaž žrdkárov sa oproti pôvodnému plánu začala zhruba o dve hodiny neskôr, no Duplantisa to nevyviedlo z miery. Predviedol štyri čisté pokusy, latku zhodil iba pri snahe o svetový rekord.Súťaž diskárov má na mítingu tradične silné obsadenie, keďže druhou najväčšou osobnosťou švédskej atletiky je Daniel Stahl. Olympijský šampión z Tokia síce podľahol úradujúcemu majstrovi sveta Čehovi, no predviedol kvalitný výkon 67,57 a skončil druhý. Silná konkurencia sa predstavila aj v diaľke žien a prekvapujúco sa z triumfu tešila Larissa Iapichinová. Talianka skočila 669 cm a o tri centimetre zdolala zlatú z Tokia i úradujúcu majsterku sveta Malaiku Mihambovú z Nemecka.Stovku mužov vyhral s prehľadom Juhoafričan Akani Simbine v čase 10,03. Svetový rekordér v behu na 400 m prek. Karsten Warholm v nevľúdnom počasí taktiež predviedol solídny výkon, triumfoval za 47,57 s.Vo výške uspel tohtoročný víťaz Banskobystrickej latky Hamish Kerr, Novozélanďan skočil 224 cm. S ťažkými podmienkami sa nevyrovnala úradujúca olympijská šampiónka v hode diskom Valarie Allmanová z USA, ktorá trikrát rozvlnila ochrannú sieť a prenechala tak prvenstvo Chorvátke Sandre Perkovičovej (64,49 m).