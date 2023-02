Durant by mal ísť z Brooklynu do Phoenixu, súčasťou dohody piati hráči

New York 9. februára (TASR) - Americký basketbalista Kevin Durant by mal prestúpiť z Brooklynu Nets do Phoenixu Suns. S informáciou prišli krátko pred koncom prestupového obdobia v NBA zámorské médiá.



Nets mali vymeniť Duranta spolu s TJ Warrenom za Mikala Bridgesa, Cama Johnsona, Jaea Crowdera a štyri výbery v prvom kole draftu. Informácie amerického ESPN sprostredkovala agentúra AFP.