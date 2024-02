Durant sa vrátil do Brooklynu a 33 bodmi prispel k víťazstvu Phoenixu

NBA - výsledky:



Cleveland - Detroit 128:121,

Charlotte - Chicago 110:117,

Washington - LA Clippers 109:125,

Miami - Sacramento 115:106,

Houston - New Orleans 99:110,

Minnesota - Dallas 121:87,

Oklahoma City - Denver 105:100,

San Antonio - Orlando 98:108,

Brooklyn - Phoenix 120:136,

Portland - Milwaukee 119:116

New York 1. februára (TASR) - Kevin Durant prispel v zámorskej NBA 33 bodmi k triumfu Phoenixu na palubovke Brooklynu 136:120. Bol to jeho prvý zápas v hale svojho bývalého tímu, z ktorého pred rokom odišiel v rámci výmeny do tímu Suns." povedal po stretnutí Durant, ktorý sa dočkal vrelého privítania a bývalý zamestnávateľ si pre neho pred zápasom pripravil video spomienku. Jeho spoluhráč Jusuf Nurkič pridal 28 bodov a 11 doskokov.Obhajca titulu Denver prehral na palubovke Oklahomy City 100:105. Hosťom chýbal pre zdravotné problémy Nikola Jokič, v drese domácich sa 34 bodmi blysol Shai Gilgeous-Alexander. Napriek absencii Paula Georgea vyhrali hráči Los Angeles Clippers v aréne Washingtonu 125:109, Kawhi Leonard k tomu prispel 31 bodmi a deviatimi doskokmi.