Durant zamieril do Houstonu, do výmeny sa zapojilo sedem tímov

Houston 7. júla (TASR) - Štvornásobný zlatý olympijský medailista Kevin Durant sa v basketbalovej NBA sťahuje z Phoenixu Suns do Houstonu. Rockets i hráč to potvrdil v noci na pondelok. Do rekordnej výmeny sa zapojilo až sedem klubov.



Hosuton v rámci nej získal aj Clinta Capelu z Atlanty, ktorý v organizácii Rockets pôsobil už v rokoch 2014 až 2020. Do rekordnej výmeny sa zapojili aj Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves a Los Angeles Lakers.



Tridsaťšesťročný Durant sa v drese Golden State Warriors dvakrát tešil z triumfu v play off NBA (2017, 2018), v oboch prípadoch ho vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča finále. V Phoenixe pôsobil od roku 2023, predtým hral za Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder (2007–2016), Golden State Warriors (2016–2019) a Brooklyn Nets (2019–2023).



„Môj čas vo Phoenixe sa naplnil. Všetky tieto zastávky na mojej ceste ma naozaj ovplyvnili v pozitívnom smere. Skutočne verím, že NBA je jedna veľká komunita. Veľa lásky Arizona, Houston, neviem sa dočkať,“ napísal na sociálnej sieti X Durant, ktorý oznámil, že pôjde do Houstonu už minulý mesiac. Výmenu však mohli oficiálne oznámiť až v nedeľu.



V uplynulej sezóne, jeho sedemnástej v NBA, mal v drese Phoenixu priemer 26,6 bodu na zápas, pripomenula agentúra AP. „Kevin ovplyvňuje hru na oboch stranách palubovky a je jeden z najefektívnejších strelcov v histórii basketbalu. Páčil sa nám rast, ktorý náš tím ukázal v minulej sezóne, a veríme, že Kevinove schopnosti sa bez problémov zúročia,“ povedal generálny manažér Rockets Rafael Stone.



Tridsaťjedenročný švajčiarsky center Capela odohral prvých šesť sezón v NBA za Houston a ďalších päť za Atlantu. Počas nich mal priemer 8,9 bodov, 8,5 doskokov, 1,1 asistencií a 1,0 blokov na zápas.



Phoenix pri tejto výmene získal osemnásťročného centra Khamana Maluacha, desiateho v tohtoročnom drafte, krídelníka Dillona Brooksa a rozohrávača Jalena Greena z Houstonu, krídelníka Daeqwona Plowdena z Atlanty, Rasheera Fleminga z Minnesoty a rozohrávača Kobyho Breu z Golden State.



Atlanta získala finančnú kompenzáciu a výber v drafte v roku 2031, Brooklyn dostal dva budúce výbery v druhom kole draftu a poslal práva na Adoua Thiera do LA Lakers. Golden State dostalo práva na krídleníka Alexa Tooheyho a rozohrávača Jahmaiho Mashacka. Minnesota získala z Phoenixu dva výbery v budúcich draftoch a osemnásťročného pivota Rocca Zikarského z Lakers.