HOD LOPTOU HO VYŠIEL DRAHO: Durant dostal pokutu 25 tisíc dolárov

New York 31. októbra (TASR) - Hviezdny krídelník Brooklynu Nets Kevin Durant dostal od vedenia basketbalovej NBA pokutu 25.000 dolárov. Pyká za incident z tretej štvrtiny piatkového zápasu s Indianou Pacers, keď z frustrácie po faule súperovho hráča hodil loptu celou silou do hľadiska.



Tridsaťtriročný dvojnásobný šampión súťaže a účastník jedenástich exhibícii All Star dostal technický faul. Až vzhliadnutý videozáznam po stretnutí ukázal, že Durant mal byť vylúčený, keďže loptu prehodil cez dosku na tribúnu veľkou silou a mohol zraniť niekoho z divákov. Informovala agentúra AP.