Ďurčo a Chovan zaznamenali prvé góly v juniorských súťažiach
Autor TASR
Ottawa 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jonas Ďurčo si v noci na pondelok otvoril strelecký aj bodový účet v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, keď prispel gólom k výhre Charlottetown Islanders nad Newfoundland Regiment 3:0. Bol to jeho prvý bod v deviatom stretnutí v súťaži.
