Pondelok 13. október 2025
Ďurčo a Chovan zaznamenali prvé góly v juniorských súťažiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ottawa 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jonas Ďurčo si v noci na pondelok otvoril strelecký aj bodový účet v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL, keď prispel gólom k výhre Charlottetown Islanders nad Newfoundland Regiment 3:0. Bol to jeho prvý bod v deviatom stretnutí v súťaži.

Premiérový bod a zároveň gól zaznamenal aj Ján Chovan v OHL, no jeho tím Sudbury Wolves prehral na ľade Niagara IceDogs tesne 3:4.
