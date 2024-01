Ďurec atakoval v cestnom behu na 10 km v Madride slovenský rekord

Madrid 1. januára (TASR) - Slovenský vytrvalec Peter Ďurec si krátko pred záverom roka 2023 utvoril v Madride na prestížnom behu San Silvestre Vallecana na 10 km osobný rekord 28:52 min. Iba o 15 sekúnd tak zaostal za národným rekordom Miroslava Vanka (28:37) z roku 2005. Ďurecovi to stačilo vo výsledkovej listine na 15. miesto.



"Myslel som si, že na štart ani nenastúpim, lebo ráno som mal miernu zimnicu. Zvažoval som, čo do toho vôbec ísť. Keď však organizátori na mítingu s bežcami odprezentovali trať, povedal som si, že to skúsim. Vraveli, že atmosféra okolo trate je ako na Tour de France a mali pravdu,“ uviedol Ďurec pre portál atletika.sk. "Bežalo sa mi výborne. V posledných dvoch kilometroch, ktoré sa bežali už do mierneho kopca, som trochu ´vykapal´, no z výsledného výkonu som nadšený. Som maximálne spokojný, nikdy v živote som doposiaľ na takýchto veľkých pretekoch nebežal."



V Madride zvíťazil svetový rekordér na 5 km na ceste Etiópčan Berihu Aregawi (27:15) pred vicemajstrom sveta na 5000 m Mohamedom Katirom (27:30) a ďalším Španielom Aaaronom de las Herasom (27:52).