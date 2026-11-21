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Ďurec s oboma titulmi v krose, súťaže žien vyhrali Puha a Tomečková
Ďurec v Žiari nad Hronom potvrdil rolu favorita.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 21. novembra (TASR) - Peter Ďurec sa piatykrát za sebou stal majstrom Slovenska v cezpoľnom behu v súťaži míliarov aj vytrvalcov. Medzi ženami ovládla kratšiu 4-kilometrovú trať Réka Puha, na osemkilometrovej sa z triumfu tešila Zuzana Tomečková.
Ďurec v Žiari nad Hronom potvrdil rolu favorita. V cieli štvorkilometrovej trate mal s časom 12:15 min. náskok 35 sekúnd pred Tobiášom Jonekom. O jednu priečku si oproti vlaňajšku polepšil bronzový Matúš Babulík. „Bežalo sa mi nadštandardne dobre. Mám pocit, že trať nebola taká rozbitá a zároveň bola menej blatistá ako minulý rok. Podmienky vrátane teploty boli ideálne. Šetril som sily na súťaž vytrvalcov,“ povedal Ďurec pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Suverén z ostatných rokov má spolu na konte už štrnásť titulov. Preteky vytrvalcov vyhral s náskokom 1:07 min. pred Alexom Hulkom, pódium doplnil Jakub Patúc. „Dnešný beh mi ukázal, že pred ME musím ešte popracovať na finiši. Možno sa treba len lepšie mentálne pripraviť a ísť do toho, aj keď to bolí. Posledný kilometer totiž nebol rýchlejší ako tie predchádzajúce. Výkon bol dobrý aj vzhľadom na to, že som bežal prvú i druhú štvorku rýchlejšie ako v súťaži míliarov. Chcel som však ísť pod 24 minút, keď som videl, ako dávam jednotlivé kilometre v trojminútovom tempe,“ dodal 34-ročný Ďurec, pre ktorého boli MSR previerkou pred blížiacimi sa krosovými majstrovstvami Európy v Belehrade.
Pri neúčasti vlaňajšej šampiónky Lucie Pelikánovej naplnila v ženskej súťaži míliarok papierové predpoklady Puha, ktorá získala svoj premiérový titul s výkonom 15:10 min. „Bolo to náročné. Skúsila som sa držať s najrýchlejšími juniorkami, potom mi trochu došli sily, ale dopadlo to dobre. Vôbec som nečakala zlato. Som veľmi prekvapená, ale zároveň sa teším,“ uviedla portál atletika.sk. Strieborná skončila Alexandra Dyalee, tretie miesto obsadila Beáta Lukašíková.
Aj v druhej ženskej disciplíne chýbala minuloročná majsterka – Veronika Páleníková. Titul si vybojovala Tomečková, ktorá zvíťazila v čase 31:24 min. o tri sekundy pred Máriou Danečkovou. Tretia dobehla Barbora Šimonová. „Boli to veľmi zaujímavé a taktické preteky. Bavilo ma to, že sme sa s Majkou celý čas držali spolu. Raz som bola vpredu ja, potom zase ona. Nechcela som riskovať a nastúpiť príliš skoro. Rozhodla som sa nechať si to až na neskôr, lebo fúkal dosť silný vietor a obávala som, že by mi mohli dôjsť sily. Napokon sa to oplatilo. V závere pri preskakovaní drevených prekážok som zrýchlila, po následnej zákrute som potom nasadila šprint. Nikdy to neberiem tak, že je to stopercentné, ale v závere viem byť rýchla, čo som chcela využiť. Zlato má pre mňa veľkú cenu. Je záver sezóny a toto prvenstvo na slovenskom šampionáte je pre mňa ako čerešnička na torte, z ktorej sa veľmi teším,“ konštatovala Tomečková.
Ďurec v Žiari nad Hronom potvrdil rolu favorita. V cieli štvorkilometrovej trate mal s časom 12:15 min. náskok 35 sekúnd pred Tobiášom Jonekom. O jednu priečku si oproti vlaňajšku polepšil bronzový Matúš Babulík. „Bežalo sa mi nadštandardne dobre. Mám pocit, že trať nebola taká rozbitá a zároveň bola menej blatistá ako minulý rok. Podmienky vrátane teploty boli ideálne. Šetril som sily na súťaž vytrvalcov,“ povedal Ďurec pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Suverén z ostatných rokov má spolu na konte už štrnásť titulov. Preteky vytrvalcov vyhral s náskokom 1:07 min. pred Alexom Hulkom, pódium doplnil Jakub Patúc. „Dnešný beh mi ukázal, že pred ME musím ešte popracovať na finiši. Možno sa treba len lepšie mentálne pripraviť a ísť do toho, aj keď to bolí. Posledný kilometer totiž nebol rýchlejší ako tie predchádzajúce. Výkon bol dobrý aj vzhľadom na to, že som bežal prvú i druhú štvorku rýchlejšie ako v súťaži míliarov. Chcel som však ísť pod 24 minút, keď som videl, ako dávam jednotlivé kilometre v trojminútovom tempe,“ dodal 34-ročný Ďurec, pre ktorého boli MSR previerkou pred blížiacimi sa krosovými majstrovstvami Európy v Belehrade.
Pri neúčasti vlaňajšej šampiónky Lucie Pelikánovej naplnila v ženskej súťaži míliarok papierové predpoklady Puha, ktorá získala svoj premiérový titul s výkonom 15:10 min. „Bolo to náročné. Skúsila som sa držať s najrýchlejšími juniorkami, potom mi trochu došli sily, ale dopadlo to dobre. Vôbec som nečakala zlato. Som veľmi prekvapená, ale zároveň sa teším,“ uviedla portál atletika.sk. Strieborná skončila Alexandra Dyalee, tretie miesto obsadila Beáta Lukašíková.
Aj v druhej ženskej disciplíne chýbala minuloročná majsterka – Veronika Páleníková. Titul si vybojovala Tomečková, ktorá zvíťazila v čase 31:24 min. o tri sekundy pred Máriou Danečkovou. Tretia dobehla Barbora Šimonová. „Boli to veľmi zaujímavé a taktické preteky. Bavilo ma to, že sme sa s Majkou celý čas držali spolu. Raz som bola vpredu ja, potom zase ona. Nechcela som riskovať a nastúpiť príliš skoro. Rozhodla som sa nechať si to až na neskôr, lebo fúkal dosť silný vietor a obávala som, že by mi mohli dôjsť sily. Napokon sa to oplatilo. V závere pri preskakovaní drevených prekážok som zrýchlila, po následnej zákrute som potom nasadila šprint. Nikdy to neberiem tak, že je to stopercentné, ale v závere viem byť rýchla, čo som chcela využiť. Zlato má pre mňa veľkú cenu. Je záver sezóny a toto prvenstvo na slovenskom šampionáte je pre mňa ako čerešnička na torte, z ktorej sa veľmi teším,“ konštatovala Tomečková.
MSR v cezpoľnom behu - výsledky:
muži/míliari - 4 km (34 štartujúcich): 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 12:15 min., 2. Tobiáš Jonek (Maratón klub Rajec) 12:50, 3. Matúš Babulík 12:55
muži/vytrvalci - 8 km (27 štartujúcich): 1. Ďurec 24:06 min., 2. Alex Hulka (ŠK Jablonica) 25:13, 3. Jakub Patúc (Atletika Bratislava) 25:41
ženy/míliarky - 4 km (19 štartujúcich): 1. Réka Puha (AC Nové Zámky) 15:10 min., 2. Alexandra Dyalee (Zdravie v pohybe Lučatín) 15:35, 3. Beáta Lukašíková (AK Čadca) 15:59
ženy/vytrvalkyne - 8 km (10 štartujúcich): 1. Zuzana Tomečková (Atletika Šport hrou Bratislava) 31:24 min., 2. Mária Danečková (ind. členka SAZ) 31:27, 3. Barbora Šimonová (Zdravie v pohybe Lučatín) 32:01
muži/míliari - 4 km (34 štartujúcich): 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 12:15 min., 2. Tobiáš Jonek (Maratón klub Rajec) 12:50, 3. Matúš Babulík 12:55
muži/vytrvalci - 8 km (27 štartujúcich): 1. Ďurec 24:06 min., 2. Alex Hulka (ŠK Jablonica) 25:13, 3. Jakub Patúc (Atletika Bratislava) 25:41
ženy/míliarky - 4 km (19 štartujúcich): 1. Réka Puha (AC Nové Zámky) 15:10 min., 2. Alexandra Dyalee (Zdravie v pohybe Lučatín) 15:35, 3. Beáta Lukašíková (AK Čadca) 15:59
ženy/vytrvalkyne - 8 km (10 štartujúcich): 1. Zuzana Tomečková (Atletika Šport hrou Bratislava) 31:24 min., 2. Mária Danečková (ind. členka SAZ) 31:27, 3. Barbora Šimonová (Zdravie v pohybe Lučatín) 32:01