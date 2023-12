Ďurec sa na ME v krose umiestnil na 65. mieste, vyhral Francúz Schrub

Brusel 10. decembra (TASR) - Slovenský reprezentant Peter Ďurec obsadil v nabitej konkurencii v pretekoch mužov na ME v krose v Bruseli 65. miesto spomedzi 90 vytrvalcov. Titul si vybojoval Yann Schrub, ktorý bol vlani člen víťazného tímu Francúzska a teraz uspel aj individuálne. Ďurec na neho stratil 2:41 min, informoval Slovenský atletický zväz.



Tridsaťjedenročný Ďurec vo svojom piatom štarte na kontinentálnom krosovom šampionáte nezopakoval na náročnej trati (bežalo sa 9 km na šiestich okruhoch s dĺžkou 1,5 km) s hlbokým blatom minuloročnú 40. priečku z Turína. Počas celých pretekov sa pohyboval medzi 58. a 68. miestom.



Dvadsaťjedenročný Michal Staník obsadil v pretekoch mužov do 23 rokov 66. miesto v konkurencii 79 bežcov. Za víťazným Willom Barnicoatom z Veľkej Británie zaostal o 2:35 min. V kategórii juniorov nesklamali vo svojej premiére na ME gymnazisti Filip Jančík (55. miesto) a Alex Hulka (57. miesto). Jančík tak vyrovnal najlepšie doterajšie slovenské juniorské umiestenie Dušana Hlubockého z roku 1998.